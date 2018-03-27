Путин назвал халатность и разгильдяйство главными причинами трагедии в Кемерове

Владимир Путин на совещании, посвящённом ликвидации последствий пожара, прокомментировал причины возгорания в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — цитирует слова Путина ТАСС.

Также глава государства поручил главе СК Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Кемерово сегодня утром. Президент сразу же отправился к горевшему торговому центру, где возложил букет роз к стихийному мемориалу у здания. Вместе с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло он также осмотрел фасад ТЦ.