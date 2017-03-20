Путин назначил нового главу Федеральной службы судебных приставов
Главой Федеральной службы судебных приставов назначен Дмитрий Аристов, ранее занимавший должность замминистра юстиции РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля пишет «Коммерсантъ».
Прежний глава ФССП Артур Парфёнчиков в феврале был назначен исполняющим обязанности главы Карелии вместо Александра Худилайнена.
Претендентами на пост нового руководителя ведомства называли депутата Госдумы Владимира Плигина и полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
Дмитрий Аристов – действительный государственный советник России первого класса, полковник запаса. Родился в 1972 году в Соликамске Пермской области, окончил Киевское суворовское военное училище Минобороны, Ярославское высшее военное финансовое училище, Военный финансово-экономический университет Минобороны России и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ.
Он стал замминистра юстиции России 31 августа 2012 года, до этого занимал пост директора департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: «Коммерсантъ»