Прокурор Черногории обвинил российские спецслужбы в попытке госпереворота

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские спецслужбы имеют отношение к планированию государственного переворота в стране. Об этом со ссылкой на местное издание Vijesti сообщает РИА Новости.

По словам Катнича, у следствия есть сведения о связи российских спецслужб с участниками заговора 16 октября 2016 года. Прокурор отметил, что выводы основаны на показаниях фигурантов дела и их переговорах. Он надеется получить от Москвы объяснения.

Катнич утверждает, что единственным мотивом организатора попытки госпереворота Эдуарда Широкова, настоящей фамилией которого является Шишканов, было предотвратить вступление Черногории в НАТО. По словам Катнича, Широков в 2014 году работал в посольстве России в Польше и был выдворен за шпионаж, однако затем российские спецслужбы выдали ему новые документы. Катнич утверждает, что Широков — сотрудник российских спецслужб.

Ранее прокурор говорил о причастности к перевороту «русских националистов», но утверждал, что сведений об их связях со спецслужбами РФ нет.

19 февраля газета The Sunday Telegraph со ссылкой на собственные источники написала, что власти Черногории пришли к выводу о причастности России к попытке переворота 16 октября 2016 года. По данным прокуратуры, 16 октября группа заговорщиков планировала покушение на премьер-министра страны Мило Джукановича. Среди объявленных в розыск по подозрению в причастности к попытке переворота был и гражданин России Эдуард Широков. Газета утверждала, что сведения были получены при помощи британских и американских спецслужб.

Посольство РФ в Великобритании назвало эти сообщения «переработкой фейковых новостей».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Vijesti