Прокуратура вернула следствию дело о GPS-трекере для телёнка

Прокуратура Лебяжьевского района вернула в следственные органы уголовное дело в отношении жителя села Лопатки Евгения Васильева, которого обвиняют в незаконном обороте «шпионских» устройств (по статье 138.1 УК РФ) за покупку GPS-трекера для своего телёнка, со ссылкой на зампрокурора Курганской области пишет Znak.com. Отмечается, что дело возвращено для дополнительного следствия.

Напомним, Евгений Васильев был задержан сотрудниками ФСБ, которых привлекло следственное управление СКР, 29 сентября 2017 года при получении заказанного на AliExpress GPS-трекера в почтовом отделении. Сам он объяснил, что собирался с помощью устройства следить за своим телёнком, однако технически GPS-трекер попал в число специальных технических средств для негласного получения информации, которые в России запрещены.

В середине декабря 2017 года должно было состояться первое судебное заседание, но по ходатайству гособвинителя дело было возвращено в прокуратуру: оказалось, что обвинительное заключение фактически не было утверждено представителем ведомства.

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря журналист Russia Today задал президенту вопрос по ситуации с Васильевым и другими аналогичными уголовными делами. Глава государства пообещал разобраться в ситуации, вскоре после этого Совфед заявил о готовности рассмотреть вопрос о декриминализации статьи 138.1 УК РФ.

Пока этого не произошло, санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или даже лишения свободы на срок до четырёх лет. Стоит отметить, что Евгений Васильев — инвалид третьей группы, у него четверо детей, а его семья живёт за счёт подсобного хозяйства.