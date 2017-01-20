Сегодня: Пт, 20 Января, 2017 | USD 59.67 руб. 0.67   EUR 63.73 руб. 0.73   | -9 °C
20 Янв 2017 17:02 | Метки: Новости

Прокуратура попросила суд пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав

Прокуратура Москвы подала ходатайство о пожизненном лишении водительских прав участницы скандальных гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян. Об этом со ссылкой на представителей прокуратуры пишет «Интерфакс».

Заявление направлено на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления Марой Багдасарян транспортным средством.

«Савёловская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о прекращении права Багдасарян на управление транспортным средством. В случае с Багдасарян информация о том, что она владеет водительскими правами в нарушение действующего законодательства, была получена непосредственно из судебного акта», – сказал собеседник агентства.

Напомним, в мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, ехавших во внедорожнике Gelandewagen, после нарушений ПДД устроила гонки с сотрудниками ДПС на Ленинском проспекте. Всё происходящее молодые люди транслировали в соцсетях. По итогам рассмотрения дела участница гонок уроженка Нижнего Тагила Мара Багдасарян получила 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции.

Позднее в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян материал за парковку на тротуаре. За неоднократные нарушения ПДД и неоплату штрафов Багдасарян были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму в 139 тысяч рублей.

В начале января девушка должна была приступить к выполнению обязанностей подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник» района Сокол, однако не сделала этого. Позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. Савёловский суд Москвы 17 января признал это решение законным. Представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын тогда пояснил, что Багдасарян пропустила два дня обязательных работ, не имея на то законных оснований, хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда. 

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Прокуратура попросила суд пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав

Рекомендуемые новости:

64x64
20.Янв.17 11:06 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: «Три икса», уральская язва и мастер-класс по вогу

О том, чем заняться с 20 по 22 января
64x64
19.Янв.17 16:24 | Комментарии: 0

Шансы на мандат. Кто из действующих депутатов останется в Нижнетагильской гордуме, а кто уйдёт – прогноз АН «Между строк»

64x64
19.Янв.17 12:05 | Комментарии: 0

Прокуратура проверит связь Сергея Носова с «Водоканалом-НТ» на предмет коррупции

Лента новостей

«Законность этой схемы под большим вопросом». Депутаты Нижнего Тагила уличили мэрию в сотнях миллионов рублей долга и умышленном уходе от налога на имущество «Законность этой схемы под большим вопросом». Депутаты Нижнего Тагила уличили мэрию в сотнях миллионов рублей долга и умышленном уходе от налога на имущество
20.01.2017 | Комментарии: 0
Московский суд отклонил жалобу Навального на слежку Следственного комитета Московский суд отклонил жалобу Навального на слежку Следственного комитета
20.01.2017 | Комментарии: 0
Ловить нарушителей на дорогах Нижнего Тагила вышли сто полицейских Ловить нарушителей на дорогах Нижнего Тагила вышли сто полицейских
20.01.2017 | Комментарии: 0
Неизвестная женщина украла в ТРЦ «КИТ» сумку с деньгами и документами. Беременная хозяйка пропажи не может попасть к врачу и просит опознать воровку по ВИДЕО за вознаграждение Неизвестная женщина украла в ТРЦ «КИТ» сумку с деньгами и документами. Беременная хозяйка пропажи не может попасть к врачу и просит опознать воровку по ВИДЕО за вознаграждение
20.01.2017 | Комментарии: 0
Центробанк попытался защитить карты «Мир» от претензий ФАС Центробанк попытался защитить карты «Мир» от претензий ФАС
20.01.2017 | Комментарии: 0
Прокуратура попросила суд пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав Прокуратура попросила суд пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав
20.01.2017 | Комментарии: 0
Госдума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока» Госдума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока»
20.01.2017 | Комментарии: 0
Facebook заплатил рекордную премию российскому хакеру Facebook заплатил рекордную премию российскому хакеру
20.01.2017 | Комментарии: 0
Свердловский главк положительно оценил работу полицейских Нижнего Тагила в 2016 году Свердловский главк положительно оценил работу полицейских Нижнего Тагила в 2016 году
20.01.2017 | Комментарии: 0
Минфин: Дефицит российского бюджета в 2016 году составил чуть меньше 3 триллионов рублей Минфин: Дефицит российского бюджета в 2016 году составил чуть меньше 3 триллионов рублей
20.01.2017 | Комментарии: 0

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)


Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов быть осторожнее в высказываниях о народах России Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов быть осторожнее в высказываниях о народах России
20.01.2017 | Комментарии: 0
Суд оставил в силе приговор экс-мэру Ярославля Урлашову Суд оставил в силе приговор экс-мэру Ярославля Урлашову
20.01.2017 | Комментарии: 0
Министр образования выступила «за возврат к лучшим традициям советской школы» Министр образования выступила «за возврат к лучшим традициям советской школы»
20.01.2017 | Комментарии: 0
В Омске покончившего с собой судью посмертно обвинили в убийстве В Омске покончившего с собой судью посмертно обвинили в убийстве
20.01.2017 | Комментарии: 0
Глава Минэкономразвития исключил возможность резких колебаний курса рубля Глава Минэкономразвития исключил возможность резких колебаний курса рубля
20.01.2017 | Комментарии: 0
Чубайс рассказал об ощущении ужаса на форуме в Давосе Чубайс рассказал об ощущении ужаса на форуме в Давосе
20.01.2017 | Комментарии: 0
Совет по правам человека взял на контроль ситуацию в скандальном доме-интернате в Екатеринбурге Совет по правам человека взял на контроль ситуацию в скандальном доме-интернате в Екатеринбурге
20.01.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбург прилетел министр обороны Сергей Шойгу В Екатеринбург прилетел министр обороны Сергей Шойгу
20.01.2017 | Комментарии: 0
Общественная палата РФ предлагает ввести пост омбудсмена по правам пожилых Общественная палата РФ предлагает ввести пост омбудсмена по правам пожилых
20.01.2017 | Комментарии: 0
На сайте секс-услуг нашли анкету дочери депутата Екатеринбургской гордумы. Политик объяснил это местью её бывшего парня На сайте секс-услуг нашли анкету дочери депутата Екатеринбургской гордумы. Политик объяснил это местью её бывшего парня
20.01.2017 | Комментарии: 0
Тагильские депутаты не договорились с избиркомом о новой схеме округов. В спор может вмешаться область и лишить шансов на мандаты системную оппозицию Тагильские депутаты не договорились с избиркомом о новой схеме округов. В спор может вмешаться область и лишить шансов на мандаты системную оппозицию
20.01.2017 | Комментарии: 0
Тагильский weekend топ-10: «Три икса», уральская язва и мастер-класс по вогу Тагильский weekend топ-10: «Три икса», уральская язва и мастер-класс по вогу
20.01.2017 | Комментарии: 0
Мэр Нью-Йорка и голливудские актёры вышли на митинг против Трампа накануне инаугурации президента Мэр Нью-Йорка и голливудские актёры вышли на митинг против Трампа накануне инаугурации президента
20.01.2017 | Комментарии: 0
Последнего заключённого в Гуантанамо россиянина передали ОАЭ Последнего заключённого в Гуантанамо россиянина передали ОАЭ
20.01.2017 | Комментарии: 0
Песков рассказал о пользе для России «серьёзной оппозиции» Песков рассказал о пользе для России «серьёзной оппозиции»
20.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости