Прокуратура попросила суд пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав

Прокуратура Москвы подала ходатайство о пожизненном лишении водительских прав участницы скандальных гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян. Об этом со ссылкой на представителей прокуратуры пишет «Интерфакс».

Заявление направлено на основании представления мирового судьи о проверке правомерности управления Марой Багдасарян транспортным средством.

«Савёловская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о прекращении права Багдасарян на управление транспортным средством. В случае с Багдасарян информация о том, что она владеет водительскими правами в нарушение действующего законодательства, была получена непосредственно из судебного акта», – сказал собеседник агентства.

Напомним, в мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании ЛУКОЙЛ Руслан Шамсуаров, ехавших во внедорожнике Gelandewagen, после нарушений ПДД устроила гонки с сотрудниками ДПС на Ленинском проспекте. Всё происходящее молодые люди транслировали в соцсетях. По итогам рассмотрения дела участница гонок уроженка Нижнего Тагила Мара Багдасарян получила 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции.

Позднее в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян материал за парковку на тротуаре. За неоднократные нарушения ПДД и неоплату штрафов Багдасарян были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму в 139 тысяч рублей.

В начале января девушка должна была приступить к выполнению обязанностей подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник» района Сокол, однако не сделала этого. Позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. Савёловский суд Москвы 17 января признал это решение законным. Представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын тогда пояснил, что Багдасарян пропустила два дня обязательных работ, не имея на то законных оснований, хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда.

Агентство новостей «Между строк»