Прокуратура обжаловала приговор главе карельского «Мемориала», оправданному по делу о детской порнографии

Прокурор Петрозаводска Елена Аскерова подала апелляцию на приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву, которого суд оправдал по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях, пишет «Интерфакс».

«Апелляция направлена в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим материалам дела. Кроме того, прокурор посчитала, что нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Напомним, Юрий Дмитриев был арестован в конце 2016 года по обвинению в изготовлении детской порнографии — так следователи квалифицировали то, что он фотографировал приемную дочь обнажённой. Дмитриев свою вину категорически отрицал, указывая, что делал фотографии, чтобы контролировать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки. Около года Дмитриев провёл в СИЗО, в январе его отпустили под подписку о невыезде.

5 апреля суд оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях и назначил ему наказание в виде 2,5 лет условно лишь за незаконное хранение оружия — при обыске у главы карельского «Мемориала» были обнаружены фрагменты огнестрельного оружия. С учётом времени, проведённого в СИЗО, условный срок для Дмитриева составляет три месяца. Прокуратура просила суд приговорить Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима.

В поддержку главы карельского «Мемориала» вступали многие известные люди, в том числе музыкант Борис Гребенщиков, режиссёр Андрей Звягинцев, писатель Людмила Улицкая. «Мемориал» называл дело Дмитриева сфабрикованным.