Суд снял с историка Юрия Дмитриева обвинения в детской порнографии, но наказал за хранение оружия

Петрозаводский городской суд оправдал руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении несовершеннолетней, пишет «Медиазона». В то же время историка приговорили к 2,5 годам ограничения свободы за хранение оружия. Издание «7×7» отмечает, что с учётом времени, проведённого в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца.

Прокуратура требовала, чтобы историка приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Защита историка настаивала на оправдательном приговоре из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. На его компьютере обнаружили фотографии приёмной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Дмитриев пояснял, что он фотографировал дочь, чтобы отслеживать состояние её здоровья и отчитываться перед органами опеки. Сторонники историка считают дело сфабрикованным.

Фотографии девочки прошли две экспертизы. Первую проводили специалисты Центра социокультурных экспертиз. Они признали девять из 140 снимков порнографическими. Повторная экспертиза не нашла в них порнографии и установила, что Дмитриев фотографировал ребёнка без одежды, чтобы контролировать её физическое развитие.

В декабре 2017 года суд не стал продлевать арест Дмитриеву. Он также постановил, что историк должен пройти психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. В результате Дмитриев был признан здоровым психически и психологически. Экспертиза показала, что он не является педофилом.

Всего Дмитриеву предъявили обвинение по трём статьям — ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершённые в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста»), п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия или его основных частей»). Историк отрицает свою вину по всем обвинениям.

«Мемориал» признал Дмитриева политзаключённым. В его защиту выступали писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, музыкант Борис Гребенщиков и многие другие.