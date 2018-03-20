Прокуратура потребовала девять лет колонии строгого режима для историка Дмитриева

Прокуратура запросила для руководителя карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева девять лет колонии строгого режима, со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева пишет «Новая газета».

По его словам, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова полностью поддержала обвинительное заключение. Защита Дмитриева представит свою позицию в суде 22 марта.

«Моя позиция такова — это дело вообще не должно было поступить в суд, потому что здесь нет состава преступления», — добавил Ануфриев.

Напомним, историка обвиняют в изготовлении детской порнографии. Следствие сочло порнографическими несколько фотографий приёмной дочери историка, хранящиеся в его компьютере. По словам Дмитриева, он фотографировал дочь, чтобы отслеживать состояние её здоровья и отчитываться перед органами опеки. Сторонники историка считают дело сфабрикованным.

После задержания в декабре 2016 года Дмитриев был помещён под стражу. В декабре 2017 года Петрозаводский городской суд не стал продлевать ему срок ареста, но после этого историка отправили в Москву на психиатрическую экспертизу. В конце февраля 2018 года адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев рассказал, что эксперты признали его подзащитного психически и психологически здоровым. Экспертиза также признала, что фотографии, которые фигурируют в деле историка, не являются порнографическими и были сделаны в иных целях.

Юрий Дмитриев — секретарь петрозаводской и член карельской комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. С 1997 года он руководит региональной общественной организацией «Академия социально-правовой защиты». Он занимается поиском и исследованием мест массовых захоронений репрессированных и заключённых ГУЛАГа и издаёт книги памяти жертв репрессий в Карелии. В 2017 году «Мемориал» признал Дмитриева политзаключённым.