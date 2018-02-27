Экспертиза признала невиновность главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Эксперты института имени Сербского в ходе психиатрического обследования признали историка Юрия Дмитриева психически здоровым, со ссылкой на адвоката Дмитриева Виктор Ануфриева сообщает «Дождь».

Напомним, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева задержали в декабре 2016 года. Его обвинили в производстве и хранении в семейном архиве снимков собственной приёмной дочери, которые следствие сочло порнографическими. Дмитриеву предъявили обвинение по статьям 242 («Производство порнографических изображений несовершеннолетних»), 135 («Совершение развратных действий без применения насилия») и 222 УК («Незаконное хранение огнестрельного оружия»). Его отпустили под подписку о невыезде.

Суд также удовлетворил ходатайство прокуратуры о направлении снимков приёмной дочери Дмитриева на третью экспертизу, а его самого — на стационарное психиатрическое обследование в институте имени Сербского.

По словам адвоката Виктора Ануфриева, на прошедшем 27 февраля заседании суда происходило ознакомление с заключением экспертизы, которая проводилась в институте имени Сербского. По результатам экспертизы историк признан психически здоровым, а также был подтверждён факт, что педофилом он не является. Кроме того, в личных фотографиях тоже не было обнаружено порнографического содержания. 28 февраля Дмитриев будет отпущен под подписку о невыезде.

Адвокат также подчеркнул, что прокурор не заявлял о новых ходатайствах, поэтому обвинительная речь намечена на 20 марта. После этого, по словам Ануфриева, суд удалится для вынесения решения. Несмотря на особенное внимание общественности, по его мнению, судьбу Дмитриева в большей мере решает заключение института имени Сербского. В заключение он отметил, что волнение по поводу приговора ушло.