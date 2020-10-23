Прокуратура начала проверку по жалобе жителей посёлка Баранчинский на строительство фабрики УГМК

Природоохранная прокуратура начала проверку после обращения садоводов и жителей посёлка Барачинский, которые пожаловались на разработку медно-ванадиевого рудника рядом с их домами.

«Мы запросили всю документацию об этой ситуации в администрации Кушвинского городского округа, в АО «Святогор», в Минприроды, в департаменте природопользования по Уральскому федеральному округу. Пока ехать в Баранчу не собираемся, потому что для начала надо ознакомиться с документами и всё проанализировать», - рассказал АН «Между строк» природоохранный прокурор Денис Исаков.

Ранее владельцы садовых домов вблизи Барачинского и местные жители записали видеообращение президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить разработку медно-ванадиевого карьера. Иначе, по словам людей, посёлок ждёт экологическая катострофа. Письменные обращения они отправили в Кремль и губернатору Свердловской области.

Напомним, рядом с посёлком Баранчинский и коллективным садом НТМК на 328 километре запланировано строительство обогатительной фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения. Разработкой его третьей очереди занимается ОАО «Святогор» (УГМК). Публичные слушания по вопросу строительства обогатительной фабрики назначены администрацией Кушвинского городского округа на 3 ноября.