«Второй Чернобыль под носом нам не нужен!» Жители Нижнего Тагила и Баранчи просят Владимира Путина вмешаться и остановить строительство обогатительной фабрики УГМК в посёлке

18 октября жители Нижнего Тагила и посёлка Баранчинский встретились на набережной тагильского пруда, чтобы собрать подписи под обращением президенту России Владимиру Путину. Люди просят его вмешаться в ситуацию и не допустить строительство фабрики по переработке руд в Баранче.

«Обращаемся к Вам, как к гаранту Конституции Российской Федерации, гаранту прав и свобод граждан, так как возникла реальная угроза жизни и здоровью граждан […] Посёлок Баранчинский всегда славился своей первозданной природой, чистым воздухом, красивейшими местами, здесь Басалаевский пруд, уникальный родник с чистейшей водой. Наше садовое товарищество, которому более 60 лет, состоящее из 600 участков, будет уничтожено, так как карьер будет расположен в 200 метрах от него […] Просим Вас принять меры к недопущению строительства карьера и обогатительной фабрики, разобраться в данной ситуации и взять дело под личный контроль», — говорится в обращении на имя президента.

Аналогичное обращение инициативная группа направила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Написали люди и в природоохранную, и генпрокуратуру.

Напомним, рядом с посёлком Баранчинский и коллективным садом НТМК на 328 километре запланировано строительство обогатительной фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд Волковского месторождения. Разработкой его третьей очереди занимается ОАО «Святогор» (УГМК). Публичные слушания по вопросу строительства обогатительной фабрики назначены администрацией Кушвинского городского округа на 3 октября, однако местные жители уже сейчас наблюдают вырубку леса.

Среди собравшихся на набережной —и владельцы садовых участков в Баранчинском, и жители самого посёлка, которые уверены, что после появления обогатительной фабрики Баранчу ждёт экологическая катастрофа.

Евгений Елисеев родился в посёлке 43 года назад, там живут все его родные, переезжать в город не хочет, потому что в Баранче «тихо, спокойно, уютно».

«Дайте мне эти 100 миллионов, я скажу: “Не надо”, потому что я хочу жить в чистом, родном посёлке, чтобы радовались мои дети и односельчане! А второй Чернобыль под носом мне не нужен», — говорит Евгений Елисеев.

Проблемы с трудоустройством в посёлке не отрицают, многие ежедневно ездят в ближайшие города на заработок — в Кушву, в Нижний Тагил. Но вместо строительства нового предприятия местные жители считают более разумным восстановление существующего Баранчинского электромеханического завода.

На встрече в Нижнем Тагиле под обращением президенту было собрано 68 подписей.

Запрос агентства новостей «Между строк» к ОАО «Святогор» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию с прошлой недели остаётся без ответа.