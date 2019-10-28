Прокуратура начала проверку из-за ЧП с газом под Североуральском

Прокуратура Североуральска начала проверку после того, как 37 тысяч жителей города остались без газа из-за аварии на трубопроводе высокого давления, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работают специалисты газовой службы АО «ГАЗЭКС», ресурсоснабжающей организации МУП «Комэнергоресурс» и оперативная группа МЧС. Ситуация находится на контроле у прокуратуры.

В то же время в департаменте информполитики Свердловской области заявили, что авария уже устранена, системы запущены и тепло возвращается в дома потребителей.

«К 14:00 системы отопления в жилфонде и социальных учреждениях округа заработают в штатном режиме. Подача газа в жилой фонд продлится несколько дольше — от одного до трёх дней, так как понадобится тотальная продувка сетей. По технологии это необходимо сделать по каждому отдельно взятому объекту. Ситуация находится на личном контроле губернатора, и со стороны муниципалитета, министерства и газовых служб принимаются исчерпывающие меры, чтобы весь процесс прошёл в самые сжатые сроки и с минимальными неудобствами для жителей», — рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Напомним, авария на газопроводе диаметром 426 миллиметров в Североуральске в районе посёлка 3-й Северный произошла накануне вечером — трубу повредил лесовоз. В результате без газа остались четыре населённых пункта: часть Североуральска, а также посёлки Калья, Третий Северный, Черёмухово. В данные населённые пункты прекращена подача газа, отопления и горячей воды.