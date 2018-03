Профсоюз журналистов призвал ОБСЕ бойкотировать Леонида Слуцкого

Российский независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ прекратить сотрудничество с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

«Мы обращаемся к Секретариату Парламентской ассамблеи и ко всем членам национальных делегаций с просьбой приостановить всякое взаимодействие с депутатом Слуцким. В России господин Слуцкий делает всё, чтобы несмываемое пятно на его репутации виднелось ещё ярче, и только невозможность пользоваться своими властными привилегиями и постом главы комитета Госдумы по международным делам может остановить этот омерзительный спектакль сексизма и мужского шовинизма», — говорится в сообщении профсоюза.

В документе журналисты также призывают иностранные издания присоединиться к бойкоту Госдумы и осудить действия депутата Слуцкого и его коллег из комиссии по этике, «призвав их извиниться за нарушение личной неприкосновенности и оправдание харассмента».

Открытое письмо, которое может подписать любой желающий представитель СМИ, опубликовано на сайте профсоюза.

Напомним, комиссия Госдумы по этике 21 марта рассмотрела жалобы журналисток, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

«Считаем, что комиссия не находит поведенческих нарушений у господина Слуцкого», — сказал после заседания её глава Отари Аршба.

В списке СМИ, которые на данный момент присоединились к бойкоту Госдумы и Слуцкого, уже более 20 изданий: к объединённой редакции РБК, первой заявившей о бойкоте, присоединились «Коммерсантъ», «Дождь», RTVi, Republic, «Эхо Москвы», «Медуза», портал «Право.ru», The Insider, «Лента.ру», «Секрет фирмы», Znak.com, «Говорит Москва», «Бумага», «Ведомости», «Такие дела», The Bell, «Новая газета», «МБХ Медиа», «Спецназ России», ТВК, «Медиазона», «Бизнес Online», The Village, Keytown и Wonder.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.