Проект капремонта Верхне-Выйского гидроузла изготовит екатеринбургская компания 

Разработкой проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Верхне-Выйского водохранилища займётся екатеринбургское НПП «Проект стройкомплекс». Компания победила в конкурсе, снизив первоначальную стоимость контракта с 7,99 миллиона рублей до 6,48 миллиона рублей. На заключение договора также претендовало ООО «Пермпроектбюро».

«Основная цель разработки проектной документации — проведение капитального ремонта для восстановления гидротехнического сооружения до состояния, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований, исключения риска аварийной ситуации, предотвращения нарушения функций водохранилища, защиты населённых пунктов и объектов народного хозяйства от затопления и разрушения. Сооружение является социально значимым объектом, имеющим неудовлетворительный уровень безопасности», — говорится в конкурсной документации.

Планируется, что уже в марте 2019 года проект будет отправлен на госэкспертизу, после этого будет проведён конкурс по определению подрядчика, который займётся непосредственно капитальным ремонтом гидротехнических сооружений. До 31 июля 2019 года администрация Нижнего Тагила рассчитывает сдать в эксплуатацию отремонтированные гидротехнические сооружения Черноисточинского водохранилища. В пруду в последние годы активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

Напомним, сейчас идёт приём заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища. Предварительный отбор участников планируется провести 6 ноября, определить победителя — 26 февраля 2019 года. Соглашение планируется подписать на 14 лет, его объектами станут «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды — они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Затраты концессионера оцениваются в сумму более 12 миллиардов рублей. Выплаты администрации города концессионеру с 2021 по 2030 год составят свыше 16 миллиардов рублей. Предполагается, что недополученные концессионером доходы будут возмещены ему областью.