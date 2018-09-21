Мэрия Нижнего Тагила снова перенесла сроки заключения многомиллиардного концессионного соглашения по спасению водоснабжения города 

Тагильская администрация вновь перенесла сроки проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища на более поздний период. Принимать заявки на участие в конкурсе от возможных концессионеров чиновники будут уже не до 28 сентября, а до 2 ноября. Предварительный отбор участников планируется провести 6 ноября, определить победителя — 26 февраля 2019 года. В конкурсную документацию также было внесено уточнение о том, что компания-концессионер приступит к работам только после предоставления ей администрацией в аренду земельного участка. Ранее в проекте соглашения отмечалось, что строительные работы начнутся уже в начале 2019 года.

«В администрацию города поступили запросы на разъяснение по конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения и предложение о внесении изменений в неё. В ходе проверки были выявлены факты описок в нескольких пунктах документации. Допущенные неточности исправлены. В соответствии с требованиями законодательства РФ администрацией города принято решение о продлении срока предоставления заявок на участие в конкурсе на 30 рабочих дней со дня внесения таких изменений», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Администрация Нижнего Тагила объявила о проведении открытого конкурса лишь в августе этого года. Создание и реализацию проекта по спасению системы водоснабжения города летом 2017 года инициировала российско-венгерская «Уральская водная компания» (УВК, 50% принадлежит «Будапештскому водоканалу»). В мэрии сообщали, что концессионное предложение будет находиться на рассмотрении до 24 апреля 2018 года, после чего с УВК заключат договор. Однако к борьбе за многомиллиардную концессию по очистке воды присоединились екатеринбургская «Объединённая теплоснабжающая компания» («дочка» АО «Облкоммунэнерго» миллиардеров Боброва и Бикова), аффилированная с «Российскими коммунальными системами» Виктора Вексельберга «НОВОГОР-Прикамье» из Перми и омский «Росводоканал-центр», входящий в ФПК «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Появление новых игроков вынудило тагильскую администрацию объявить конкурс на заключение концессионного соглашения и перенести мероприятия по спасению «загнивающих» Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов на более поздний срок.

Соглашение планируется подписать на 14 лет, его объектами станут «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды — они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Мощность планируемой к строительству «Западной» станции в районе Нижней Черемшанки составит 70 тысяч кубических метров в сутки, «Южной» в районе котельной ГГМ — 60 тысяч кубических метров в сутки. Строительство «Западных» очистных сооружений канализации предполагается выполнить за три очереди. Работы по всем объектам должны быть завершены до конца 2026 года.

Затраты концессионера оцениваются в сумму более 12 миллиардов рублей. Выплаты администрации города концессионеру с 2021 по 2030 год составят свыше 16 миллиардов рублей. Предполагается, что недополученные концессионером доходы будут возмещены ему областью.

В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. Сейчас город принимает участие в реализации комплексного плана по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, который был утверждён свердловским губернатором в конце 2016 года. Прокуратура и Счётная палата выступают против выделения средств из бюджета Нижнего Тагила на проведение мероприятий в рамках осуществления программы лидера области, так как Черноисточинский пруд находится в федеральной собственности.