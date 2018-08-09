Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на многомиллиардную концессию по спасению системы водоснабжения города

Администрация Нижнего Тагила объявила о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища. Соглашение будет подписано на 14 лет. Его объектами станут «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды, они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Мощность планируемой к строительству «Западной» станции в районе Нижней Черемшанки составит 70 тысяч кубических метров в сутки, «Южной» в районе котельной ГГМ — 60 тысяч кубических метров в сутки. Затраты концессионера составят более 12 миллиардов рублей.

«В состав технологической схемы очистки воды включены блоки коагуляции, мембранной ультрафильтрации, обеззараживания при помощи гипохлорита натрия. Для обеспечения стабильности работы зон водоснабжения, охватываемых “Западной” и “Южной” станциями, и подключения их к существующей централизованной системе холодного водоснабжения Нижнего Тагила планируется строительство магистральных водоводов “Западной” и “Южной” станций подготовки питьевой воды с соответствующими инженерными коммуникациями. Мощность планируемых к строительству “Западных” очистных сооружений канализации составляет 110 тысяч кубических метров в сутки», — говорится в проекте концессионного соглашения.

Строительство «Западных» очистных сооружений канализации предполагается выполнить за три очереди. Строительные работы по всем объектам должны быть завершены до конца 2026 года. Земельные участки, на которых будут размещаться созданные объекты, мэрия предоставит победителю открытого конкурса в аренду. Выплаты администрации города концессионеру с 2021 по 2030 год составят свыше 16 миллиардов рублей. Предполагается, что недополученные концессионером доходы будут возмещены ему областью.

Создание и реализацию проекта по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила летом прошлого года инициировала российско-венгерская «Уральская водная компания» (УВК, 50% принадлежит «Будапештскому водоканалу»). В мэрии сообщали, что концессионное предложение будет находиться на рассмотрении до 24 апреля, после чего с УВК заключат договор. Однако к борьбе УВК за многомиллиардную концессию по очистке воды в Нижнем Тагиле присоединились екатеринбургская «Объединённая теплоснабжающая компания» («дочка» АО «Облкоммунэнерго» миллиардеров Боброва и Бикова), аффилированная с «Российскими коммунальными системами» Виктора Вексельберга «НОВОГОР-Прикамье» из Перми и омский «Росводоканал-центр», входящий в ФПК «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Появление новых игроков вынудило тагильскую администрацию объявить конкурс на заключение концессионного соглашения. В администрации города уже создали комиссию по проведению конкурса. Её возглавляет замглавы по горхозяйству и строительству Вадим Кулик. В составе комиссии специалисты разных управлений мэрии.

В последние два года в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

В этом году Нижний Тагил даже попал в новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области. В целях исполнения майских указов президента в областном правительстве началось формирование комплексного плана мероприятий по улучшению экологической ситуации и снижению выбросов загрязняющих веществ в городе. Сегодня проект комплексного плана насчитывает более 50 пунктов. Туда вошли предложения администрации Нижнего Тагила и предприятий: АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Высокогорский ГОК», АО «НПК Уралвагонзавод», ПАО «Уралхимпласт», ООО «Водоканал-НТ», Котельно-радиаторного завода. Свой вклад в формирование комплексного плана внесло также Министерство энергетики и ЖКХ региона.