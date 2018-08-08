Реабилитация «загнивающего» Черноисточинского пруда начнётся в 2019 году

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области разработало проект экологической реабилитации семи водоёмов региона, в том числе Черноисточинского пруда, который снабжает питьевой водой жителей Гальянки и Вагонки. Документ создавался в соответствии с новым «майским» указом президента РФ Владимира Путина. Согласно ему, качество питьевой воды в области должно серьёзно улучшится уже к концу 2024 года.

Пилотным проектом станет реабилитация Черноисточинского водохранилища. В 2018 году на мероприятия по оздоровлению водоёма из бюджета региона было выделено свыше 50 миллионов рублей. В ближайшее время планируется завершить работы по капитальному ремонту ГТС в посёлке Черноисточинск.

«Экологическая реабилитация Черноисточинского пруда находится на особом контроле правительства. В четвёртом квартале в Горноуральском городском округе состоится выездное заседание межведомственной комиссии, созданной специально для решения этого вопроса по поручению главы региона», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев.

В случае включения регионального проекта в национальный, его реализация начнётся уже в январе 2019 года, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики Свердловской области. На все работы из федерального и областного бюджетов до декабря 2024 года планируется выделить более 1,2 миллиарда рублей.

«Планируется экологическая реабилитация водохранилищ Черноисточинского, Северского, Верхне-Сысертского, Верхне-Макаровского, Волчихинского, Верх-Исетского и озера Шарташ. Почти все они расположены в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения. Также они являются источниками питьевого водоснабжения для населённых пунктов с развитой промышленностью», — сказал Тюменцев.

Напомним, в этом году Нижний Тагил попал в новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области. В целях исполнения майских указов президента в областном правительстве началось формирование комплексного плана мероприятий по улучшению экологической ситуации и снижению выбросов загрязняющих веществ в городе. Сегодня проект комплексного плана насчитывает более 50 пунктов. Туда вошли предложения администрации Нижнего Тагила и предприятий: АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Высокогорский ГОК», АО «НПК Уралвагонзавод», ПАО «Уралхимпласт», ООО «Водоканал-НТ», Котельно-радиаторного завода. Свой вклад в формирование комплексного плана внесло также Министерство энергетики и ЖКХ региона.

Напомним, в последние два года в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

Сейчас администрация Нижнего Тагила готовится к заключению многомиллиардного концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города. Предполагается, что это соглашение спасёт тагильчан от «гнилой» воды.