К борьбе УВК и «Реновы» за многомиллиардную концессию по очистке воды в Нижнем Тагиле присоединились структура «Альфа-Групп» и тюменские олигархи Бобров и Биков

Сегодня в мэрии Нижнего Тагила состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок о готовности участвовать в конкурсе на заключение концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, кроме «Уральской водной компании» (УВК), решение о готовности инвестировать в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города выразили екатеринбургская «Объединённая теплоснабжающая компания» («дочка» АО «Облкоммунэнерго» миллиардеров Боброва и Бикова), аффилированная с «Российскими коммунальными системами» Виктора Вексельберга «НОВОГОР-Прикамье» из Перми и омский «Росводоканал-центр», входящий в ФПК «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. По действующему законодательству администрация Нижнего Тагила должна объявить тендер, чтобы определить наиболее выгодное предложение.

«На прохождение всех процедур, определённых российским законодательством, потребуется порядка полугода. Нужно поторопиться, чтобы заключить контракт на строительство двух станций водоподготовки на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах и Западных очистных сооружений в этом году. Несмотря на то, что одна из заявок была отклонена, равные права на участие будут предоставлены всем инвесторам», — отметил Сергей Носов.

Глава города заявил, что главным критерием оценки компаний-участников должен стать уровень предложенных технических и технологических решений.

Напомним, в начале апреля в администрации Нижнего Тагила была создана рабочая группа для подготовки к заключению многомиллиардного концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города. Ранее гендиректор АО «Уральская водная компания» Сергей Хван говорил АН «Между строк», что концессионное соглашение с тагильской администрацией планируется заключить уже в мае.