Прокуратура выступила против участия Нижнего Тагила в реализации губернаторского плана по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выступила против участия города в реализации комплексного плана по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, который был утверждён свердловским губернатором в конце 2016 года.

Начальник управления горхозяйством Владимир Юрченко сегодня, 13 сентября, на заседании думской комиссии по ЖКХ сообщил, что городом разработано и согласовано техническое задание на проектирование по реабилитации Черноисточинского водохранилища. В нём определены требования к этапам разработки проектно-сметной документации, они должны быть завершены не позднее 15 марта 2019 года. Потратят на работы пять миллионов рублей. Представитель прокуратуры Алексей Эдилов, выслушав Юрченко, заявил депутатам и чиновникам, что муниципалитет уже выполнил все свои обязательства в рамках реализации этой губернаторской программы.

«Предусмотренные комплексным планом мероприятия, в том числе те, в которых органы местного самоуправления фигурируют в качестве исполнителя, не должны идти вразрез с бюджетным законодательством. И те полномочия, которые администрация сегодня реализует, не должны выходить за рамки правового поля. Возлагать на Нижний Тагил федеральные полномочия, на мой взгляд, неправильно, тратить бюджетные деньги. Все мероприятия, которые были предусмотрены комплексным планом, в том числе строительство ограждающей дамбы, органами местного самоуправления выполнены. Возлагать на город осуществление иных полномочий неправильно», — сказал старший помощник прокурора Ленинского района Алексей Эдилов.

При этом сотрудник прокуратуры отметил, что в ведомство продолжает поступать большое количество жалоб тагильчан на некачественное водоснабжение. В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака и ионов аммония гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

Сегодня проект комплексного плана насчитывает более 50 пунктов. Туда вошли предложения администрации Нижнего Тагила и предприятий: АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Высокогорский ГОК», АО «НПК Уралвагонзавод», ПАО «Уралхимпласт», ООО «Водоканал-НТ», Котельно-радиаторного завода. Свой вклад в формирование комплексного плана внесло также Министерство энергетики и ЖКХ региона. Владимир Юрченко считает, что Нижний Тагил обязан принимать участие в реализации плана по спасению Черноисточинского и Верхне-Выйского водоёмов.

«Комплексный план мероприятий утверждён губернатором, подписан министром природных ресурсов. Он прошёл экспертизу правительства Свердловской области. Указано, что ответственные — администрация Нижнего Тагила и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Я считаю, мы обязаны выполнять то, что указано в этом документе».

Чиновника поддержал юротдел мэрии, отметив, что город «может реализовать право на участие в осуществлении комплексного плана мероприятий экологической реабилитации водохранилищ». Это позволит мэрии в дальнейшем использовать средства местного бюджета, не нарушая бюджетное законодательство.

Отметим, ранее тагильская мэрия сама попросила Министерство природных ресурсов Свердловской области исключить её из числа ответственных лиц за исполнение комплексного плана мероприятий по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища, так как «водоём находится в федеральной собственности и не является зоной ответственности администрации города».

В этом году Нижний Тагил попал в новые «майские указы» президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что правительство обязано обратить внимание на проблемы экологии в загрязнённых промышленных центрах, в число которых входит второй по величине город Свердловской области. Летом администрация Нижнего Тагила объявила о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища. Соглашение будет подписано на 14 лет. Его объектами станут «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды, они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Мощность планируемой к строительству «Западной» станции в районе Нижней Черемшанки составит 70 тысяч кубических метров в сутки, «Южной» в районе котельной ГГМ — 60 тысяч кубических метров в сутки. Строительные работы по всем объектам должны быть завершены до конца 2026 года. Затраты концессионера составят более 12 миллиардов рублей.

Земельные участки, на которых будут размещаться созданные объекты, мэрия предоставит победителю открытого конкурса в аренду. Выплаты администрации города концессионеру с 2021 по 2030 год составят свыше 16 миллиардов рублей. Предполагается, что недополученные концессионером доходы будут возмещены ему областью.