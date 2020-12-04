«Продают ссылки на уроки». В России появились паблики для срыва школьных онлайн-уроков

Волонтёры Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета нашли в мессенджерах и соцсетях паблики, которые создали школьники для срыва дистанционных уроков.

«Эксперты обнаружили целый ряд крупных сообществ в мессенджере Telegram и соцсетях Twitter и "ВКонтакте", которые создали школьники из России, Украины и стран СНГ для срыва дистанционных уроков. В этих сообществах дети обмениваются или продают друг другу ссылки на онлайн-трансляции уроков», — сообщила ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, добавив, что за подобные действия детей могут привлечь к ответственности.

По словам Мизулиной, школьникам предоставляются имена одноклассников, под которыми можно зайти на онлайн-урок. Далее после входа на урок хулиган выкрикивает неприличные слова либо включает непристойные видео, что приводит к срыву урока.

В Нижнем Тагиле родители и школьники неоднократно жаловались на срывы дистанционных уроков. Чаще всего учебный процесс прерывали на платформе Zoom.

«Дети, сегодня на уроке биологии произошёл хакерских взлом системы Zoom, идёт проверка системы», — написал учитель одной из тагильских школ в конце ноября.

Срывы уроков были замечены также в Рязанской области, Красноярском крае и многих других регионах.