«Приобрести квартиру онлайн будет также просто, как совершить покупку на маркетплейсе». Как цифровая экосистема для девелопера Profitbase, созданная разработчиками из Екатеринбурга, покоряет международный рынок

Екатеринбургская IT-компания Profitbase предлагает комплекс решений, предназначенных для управления маркетингом, продажами и клиентским сервисом в девелопменте. Материнской компанией продукта является IT-компания из Екатеринбурга Artsofte.

В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с директором по продукту Profitbase Максимом Селезеневым об истории создания компании, успешных кейсах, конкуренции на рынке, корпоративной культуре и многом другом.

«Я пришёл в Artsofte в 2011 году на позицию разработчика, это была практически моя первая работа. В то время я ещё учился в институте на физтехе в УПИ (в настоящее время УрФУ) и на третьем курсе начал работать. Проработав в одной компании, я решил её сменить, разместил резюме, и мне позвонил основатель Artsofte Николай Адеев, пригласил на собеседование, а дальше — на трудоустройство. В то время Artsofte была веб-студией, занимающаяся созданием сайтов, и моя первая задача в компании заключалась в добавлении видеогалереи на сайт строительного предприятия, то есть я сразу же попал на проект с недвижимостью. Затем около трёх лет я работал в e-commerce и там с позиции разработчика вырос до руководителя команды. В 2014 году случился кризис, и мы решили уходить с заказной разработки сайтов в собственные продукты. В то время как раз организовалось несколько направлений, одним из которых была недвижимость. Тогда у нас был продукт с CRM-системой, а также сайты для недвижимости собственной разработки, у которого было порядка 10 клиентов. С этим продуктом я тоже работал в качестве разработчика, но в какой-то момент мой фокус сместился на управление проектами и общение с клиентами. Ближе к 2016 году произошло объединение с нашим digital-подразделением, которое занималось цифровым маркетингом для девелоперов. После объединения в одну команду мы перезапустили продукт, вот тогда и появился Profitbase в том виде, в котором он существует в настоящее время», — вспоминает Максим Селезенев.

По его словам, когда Profitbase вышел на рынок, он попал в тренд. За первый год перезапуска продукта команде удалось в три раза увеличить количество подключившихся клиентов. Он отметил, что самым главным конкурентом в то время было нежелание девелоперов переходить на новые технологии.

«Тогда мы попали в тренд. В то время рынок довольно сильно развивался и перестраивался. Набирали популярность облачные технологии, и наш новый продукт как раз отвечал этим трендам — он был полностью облачным. Также начинали появляться зачатки проектного финансирования. Именно, это всё сошлось, и за первый год перезапуска мы подключили около 60 клиентов. На прошлой версии продукта у нас тогда было около 15-20 клиентов, то есть мы выросли в разы. Мы были первыми, кто запустил готовое решение с такими функциями — до нас девелоперы заказывали разработку такого ПО индивидуально в веб-студиях. И не все могли себе это позволить. Одновременно с нами стали запускаться и другие похожие продукты, но мы конкурировали не друг с другом. Мы конкурировали с Excel и с позицией, что “всё и так нормально работает”. Не знаю, сложнее ли это. Но интереснее», — вспоминает Максим.

Profitbase включает в себя несколько готовых решений: CRM девелопера с безграничными возможностями amoCRM, Битрикс24, SberCRM, BPMSoft; смарт-каталог, который помогает быстро создать сайт с интерактивным списком квартир и вписаться в бюджет; кабинет агента, с помощью которого можно выстраивать эффективные продажи новостроек через агентства недвижимости. Электронная сделка — это сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью для девелоперов, агентств и банков. Динамическое ценообразование помогает следить за маржинальностью проектов и зарабатывать больше.

«Зачастую клиент выбирает сначала комплекс базовых решений, а далее, уже по мере развития, докупает остальные. То есть сначала важно выстроить внутреннюю часть для своих сотрудников и наладить процесс там, далее уже можно уходить в развитие партнёрского канала продаж или в развитие онлайн-канала продаж и заниматься тюнингом ценообразования. Пока не выстроена часть с бизнес-процессами, переходить к следующим вещам не то что сложно, скорее, даже невозможно. То есть надо всегда сначала выстроить себе фундамент, на который уже потом можно достраивать другие решения», — поясняет он.

Сервис компании, в сущности, является облачным решением с моделью SaaS, где девелоперы могут самостоятельно зарегистрироваться и настроить систему под свои нужды с помощью предоставленных инструментов. Для клиентов, которые не хотят заниматься настройкой или не обладают необходимыми компетенциями, существует большая сеть партнёров-интеграторов, знакомых с решением и готовых помочь с настройкой. Для небольших девелоперов или случаев, когда партнёры не задействованы, можно обратиться в клиентский сервис, который поможет настроить систему CRM. Часто это микс из нескольких подходов, где девелопер самостоятельно выполняет часть настроек, а остальное делает с помощью партнёров или компании. Отдел разработки не занимается индивидуальными заказами, а фокусируется исключительно на развитии и улучшении продукта в рамках общего функционала.

«Продуктовая команда занимается сбором и анализом информации о текущих трендах на рынке, обратной связи от клиентов, а также внутренних идей, которые могут стать основой для развития. Это включает как общие рыночные проблемы, так и более специфические боли, которые могут возникнуть у отдельных клиентов. Важным элементом является так называемый “голос рынка” — общая картина потребностей клиентов, а не запросы от одного или нескольких отдельных заказчиков. Рынок разнообразен, и важно, чтобы продукт был универсальным, но при этом адаптируемым под различные бизнес-процессы», — рассказывает директор по продукту.

На старте разработки подключаются все ключевые участники: продакт-менеджеры, аналитики, дизайнеры и лиды разработки. Такой подход способствует тому, что продукт будет проработан с разных сторон и на всех уровнях. После того как продуктовая команда сформировала концепцию, решение проходит через этап «обрезки», где исключаются функции, не влияющие на бизнес-результаты. Разработка проходит по принципу double diamond: сначала рассматриваются все возможные решения, затем отбираются те, что приносят реальную ценность. Функции делятся на три версии: обязательные для запуска, полезные для определённых пользователей и дополнительные. Каждая пользовательская история, которая создаётся на основе выбранных функций, проходит полный цикл разработки за не более чем 4 дня. После этапа Backend (внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от пользователей) и Frontend (часть веб-приложения, с которой взаимодействует пользователь) продукт передаётся в тестирование. Весь процесс включает регулярное тестирование, и к моменту релиза решение уже хорошо проверено, остаётся лишь провести регрессионное тестирование и исправить последние баги.

«С точки зрения клиентских кейсов, одним из самых интересных и сложных проектов был запуск динамического ценообразования. В 2019 году мы попали на проект Build UP, где начали работать с этим направлением. Это был сложный кейс, потому что мы не имели большого опыта в работе с ценообразованием девелоперов, и нам нужно было в кратчайшие сроки глубоко изучить эту область: понять все нюансы ценообразования у девелоперов, какие методы они используют, и, самое главное, найти решение для оптимизации и автоматизации этого процесса. Мы провели в Build UP около трёх месяцев — это было очень напряжённое время. Всё было новым как с точки зрения предметной области, так и с точки зрения технологий. К тому же мне часто приходилось ездить в Москву, и я никогда не знал, когда вернусь обратно, потому что встречи могли назначаться в моменте. Бывали случаи, когда я просто отменял обратные билеты и оставался в Москве. Тем не менее проект оказался успешным: мы разработали решение для компании “Донстрой”, которое было внедрено в 2020 году и используется до сих пор. Более того, на базе этого решения мы создали целое направление по динамическому ценообразованию, и сейчас наша команда помогает множеству девелоперов автоматизировать этот процесс. Это, пожалуй, один из самых ярких и успешных продуктовых клиентских кейсов», — объясняет Максим.

Самым сложным этапом для компании с технологической точки зрения стал прошлый год, когда было обновлено ядро продукта. Основные задачи включали расширение функциональности, переход на более современные технологии, смену архитектуры на микросервисы и внедрение Kubernetes (программная платформа для автоматического управления контейнеризованными приложениями) для более быстрого автоматизированного масштабирования. Важнейшей частью обновления стала миграция данных и функционала, а также значительное усиление команды тестирования и улучшение подходов к тестированию для успешного перехода. Несмотря на организационные и технические сложности, команда справилась с вызовами, обеспечив клиенту успешный, максимально бесшовный запуск обновлений.

«В Profitbase около 100 сотрудников, и если говорить о ценностях, то они у нас общие с материнской компанией Artsofte. Для нас важны честность, мотивация к созданию чего-то нового, созидательность, а также самостоятельность и инициативность. Мы всегда поддерживаем инициативу сотрудников и не создаем барьеров для реализации их идей. В кадровой политике компания ориентируется на обучение и развитие сотрудников с ранних этапов их карьеры. Корпоративная культура у нас немного отличается от Artsofte: у нас не сильно любят шумные вечеринки, а больше ценят времяпрепровождение в небольших группах, с виниловыми пластинками и вином. У нас в команде есть Frontend-разработчик, который увлекается скалолазанием и время от времени организует выезды с коллегами на скалы, проводя инструктаж и обеспечивая экипировкой. Также мы устраиваем выезды на природу с баней, песнями под гитару и шашлыками», — делится руководитель.

Ранее каждая команда разработки была закреплена за конкретным продуктом. Например, одна команда занималась CRM, другая — каталогом, третья — динамическим ценообразованием. Сейчас компания переходит к новой схеме, при которой все команды разработки синхронизируются на общем Roadmap (карта проекта), ориентированном на одну ключевую точку. По словам Максима, рынок сильно меняется, поэтому такой подход позволяет ускорить выпуск решений, которые быстро реагируют на текущие тренды.

«У нас есть небольшое представительство в Москве, но основная команда разработки сосредоточена в Екатеринбурге. Офис разработки у нас централизован, однако некоторые сотрудники работают удалённо из разных городов России, а также из-за рубежа, например, из Казахстана. У нас есть небольшой офис в Казахстане, но на данный момент это скорее представительство. В целом, основное внимание мы уделяем развитию главного офиса в Екатеринбурге», — рассказывает Максим Селезенев.

У Profitbase более 600 клиентов, география охватывает не только Россию, но и порядка 17 стран. Основная часть клиентов из России, но на втором месте находится Казахстан, а также страны СНГ. Сейчас команда активно осваивает рынок в Индонезии — на Бали у компании уже около десяти клиентов.

«Рынок недвижимости в каждой стране уникален — он зависит от территории, культуры, законодательства. В России девелоперы занимаются как строительством, так и продажей своих объектов. Во многих других странах девелоперы занимаются только созданием продукта, а продажи часто ведут агентства недвижимости, которые занимаются как первичным, так и вторичным рынком. У таких девелоперов нет потребности в CRM-системах для выстраивания каналов продаж. В части СНГ или в некоторых развивающихся странах, например, в Латинской Америке или Индонезии рынок схож с российским — есть прямые продажи, есть агентские. Такие страны мы рассматриваем для вывода нашего продукта в первую очередь», — поясняет Максим.

Он отмечает, что ключевое отличие Profitbase от конкурентов в России — это интеграция с популярными CRM-системами. На сегодняшний день она настолько продумана, что пользователи даже не замечают, что работают с двумя программами. Все операции выполняются автоматически, и менеджеры не добавляют задачи вручную — система делает всё за них. За счёт продуманной интеграции девелопер может использовать все преимущества самых топовых CRM-систем в России и все отраслевые фишки, связанные с недвижимостью от Profitbase. Комплекс предоставляет девелоперам все необходимые инструменты для эффективной работы. Если анализировать зарубежный рынок, то прямых аналогов у продукта практически нет, либо они не развиты. Например, в Польше был похожий продукт, но он не особо известен и выглядит как стартап.

«Наш выход на международный рынок начался, в первую очередь, благодаря тесным бизнес-связям между странами СНГ, такими как Россия, Казахстан и Узбекистан, где нет значительных языковых барьеров. Эти страны воспринимаются как такое единое бизнес-пространство. Целенаправленно прорабатывать выход на новые рынки мы начали пару лет назад. Рассматривали несколько регионов: Латинскую Америку, Эмираты и Юго-Восточную Азию. Пока сконцентрировались на Юго-Восточной Азии. Основной мотивацией для выхода на международные рынки стала амбиция стать крупной международной компанией», — говорит Максим.

Он считает, что сегодня в России действуют довольно эффективные инструменты поддержки IT-отрасли, и на уровне государства создаются благоприятные условия для её развития. Важная льгота — ипотека для сотрудников IT-компаний, которая даёт возможность приобрести жильё на более выгодных условиях. Это большой плюс для команды, который помогает удерживать талантливых специалистов.

«В 2021 году Profitbase стал резидентом IT-кластера инновационного центра Сколково, поэтому да, мы пользуемся мерами поддержки. Льготы помогают оптимизировать налоговую нагрузку и поддерживают развитие компании. Также мы аккредитованы как IT-компания, включены в реестр Минцифры и, соответственно, имеем отсрочку от военной службы. Это важный момент для молодых специалистов, которые только окончили университет, так как это позволяет не прерывать карьерное развитие и сразу приступить к работе в IT-сфере», — считает директор по продукту.

Компания верит в будущее оцифровки рынка недвижимости и предполагает, что покупка квартиры онлайн станет такой же привычной, как покупка на маркетплейсе.

«На самом деле мы верим в то, что так или иначе рынок недвижимости будет дальше оцифровываться и развиваться. В какой-то момент мы всё равно придём к тому, что приобрести квартиру онлайн для людей будет также просто, как совершить покупку на маркетплейсе. Мы хотим быть на этом острие. А в следующем году планируем перезапустить как раз наши продукты, связанные с онлайн-сделками, и сделать фокус туда. А если говорить про наши амбиции на международном рынке, то сейчас мы развиваемся в основном на Бали и хотим выйти за пределы острова, скажем так, в большую Индонезию, в Джакарту, и попробовать свои силы там. Это, наверное, отдельный вызов во многом даже не технический или продуктовый, а такой бизнес-вызов, потому что запускать бизнес на другом рынке с несколько другой культурой это всегда сложно», — отмечает Максим Селезенев.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов. Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участниками спецпроекта могут стать юр.лица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».