При взрыве на кемеровском заводе «Азот» пострадали три человека

Три человека пострадали при хлопке на кемеровском заводе «Азот», со ссылкой на источник в Службе скорой помощи пишет «Интерфакс».

«Рабочие проводили ремонт на крыше пристройки при помощи газовых горелок и утратили контроль за процессом. В результате произошёл хлопок, трое рабочих получили ожоги», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что пострадавшие госпитализированы в ожоговый центр, погибших нет, предприятие продолжает работать.

Ранее другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил о двух пострадавших.

«Произошло частичное обрушение крыши в цехе, где шёл ремонт, в результате пострадали два человека», — заявил он.

О характере полученных пострадавшими травм собеседник не сообщил, добавив, что произошедшее не несёт химической опасности для населения.

В пресс-службе кемеровского АО «Азот» (входит в АО СДС «Азот») подтвердили, что произошёл хлопок, не уточняя подробности случившегося.