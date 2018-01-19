Преступная группировка из Нижнего Тагила два года вымогала с предпринимателя деньги за «крышу» 

Первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Нижнего Тагила, которые обвиняются в вымогательстве и похищении человека. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, 36-летнетний мужчина со своей 30-летней сообщницей в период с 2014 по 2016 год путём вымогательства получили от одного из местных предпринимателей значительную сумму денег. По данным следствия, в конце 2014 года по просьбе обвиняемых неизвестные потребовали от потерпевшего откуп, представившись представителями «криминальных кругов» Нижнего Тагила. Как и рассчитывали злоумышленники, испугавшись, бизнесмен обратился за помощью к своему знакомому, который и являлся на самом деле главой этого преступного сообщества.

«Злоумышленники действовали по тщательно продуманному ими плану, который исключал высказывание угроз потерпевшему напрямую. Благодаря продуманной обвиняемыми схеме, в глазах потерпевшего ои выступал не вымогателем, а наоборот, тем, кто защищает его от вымогателей, но требует за это весьма существенную плату», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый согласился защищать бизнесмена от «вымогателей», при этом объяснив жертве, что угрожавшие ему люди действительно очень опасны и могут реально учинить над ним расправу.

«Посчитав ситуацию безвыходной, предприниматель отдал своему “покровителю” 150 тысяч рублей. В дальнейшем, действуя по этой же схеме, обвиняемые длительное время продолжали получать от предпринимателя деньги, якобы оказывая ему покровительство от криминальных элементов», — говорят в СК.

Когда предприниматель отказался платить дань, вымогатели с помощью неустановленных лиц организовали похищение несговорчивого бизнесмена. После освобождения потерпевший снова начал выплачивать знакомому за «крышу». В общей сложности предприниматель отдал обвиняемым около 800 тысяч рублей.

Как сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, выявили и задержали подозреваемых в ходе спецоперации сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального главка МВД.