Правительство не поддержало законопроект об уголовном наказании за вбросы на выборах

Правительство РФ отказалось поддержать законопроект, предполагающий усиление наказания за фальсификацию голосов на выборах, пишет RT со ссылкой на подготовленный кабмином отрицательный отзыв. В проекте закона предлагается штрафовать нарушителей от 500 тысяч до 1,5 млн рублей или сажать в тюрьму на срок от четырёх до десяти лет, а также пресечь такие популярные фальсификации, как вброс и «карусели». Документ будет рассматриваться 12 января на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«В законопроекте не учтено, что ответственность за вышеуказанные деяния в настоящее время может наступать по статьям 5.22 и 5.58 Кодекса об административных правонарушениях, а также по статье 141 “Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий” УК», – говорится в тексте отзыва кабмина на законопроект.

Как отмечает автор документа депутат Олег Смолин, сегодня в законе действительно прописан большой перечень нарушений, в том числе фальсификация подписи избирателя, предоставление неверных сведений об избирателях и неправильный подсчёт голосов. Однако в нормах никак не отражены наказания за такие распространённые преступления, как вбросы и «карусели». В тексте законопроекта они обозначены как «незаконная выдача бюллетеней или открепительных удостоверений, голосование заведомо незаконно полученными бюллетенями, принуждение к действиям по фальсификации итогов голосования».

Верховный суд, как и кабмин, подготовил отрицательный отзыв на законопроект. Он ссылается на то, что после принятия документа решение о выборе наказания – административного или уголовного – будет приниматься субъективно.

«В случае реализации законопроекта норма об уголовной ответственности вступит в коллизию с нормой административного права, породит неопределённость правового регулирования, что может привести к возникновению ситуаций, когда вопрос о привлечении лица к уголовной или административной ответственности будет решаться в зависимости от усмотрения соответствующего должностного лица», – считают в Верховном суде.

По мнению юриста, члена межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнёры» Андрея Шугаева, ужесточение наказания за фальсификацию голосов на выборах сейчас было бы несвоевременным.

«В 2018 году будут выборы президента России, и “раскачивать” ситуацию принятием этого законопроекта не стоит», – говорит Шугаев.

Напомним, 18 сентября прошли выборы в Госдуму РФ и региональные парламенты. По итогам голосования конституционное большинство получила «Единая Россия» – она набрала 54,4% голосов. За ней следуют КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

В декабре председатель ЦИК Элла Памфилова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что на выборах в Госдуму были выявлены нарушения в 23 регионах. Чиновница предположила, что власти могли использовать административный ресурс, чтобы повлиять на итоги голосования на этих территориях. «Новая газета» опубликовала расследование о подсчёте голосов на выборах в Госдуму и Московскую областную думу в Мытищах, в котором говорится, что «Единая Россия» получила около двух тысяч дополнительных голосов. Журналисты сравнили данные опубликованных на сайте ЦИК протоколов и официальных результатов и обнаружили серьёзные расхождения. 68 председателей избиркомов в Мытищах переписали протоколы, уверено издание.

Агентство новостей «Между строк»