Пострадавшим при нападении на школу в Улан-Удэ выплатят по 400 тысяч рублей

Пострадавшим при атаке девятиклассника на школу № 5 в Улан-Удэ выплатят по 400 тысяч рублей, заявил на совещании правительства Бурятии глава республики Алексей Цыденов.

«Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера в зависимости от уровня нанесённого ущерба, в первую очередь здоровью», — сказал он.

Всего во время атаки, помимо устроившего нападение подростка, пострадали шесть человек: пятеро семиклассников и учительница. Деньги для выплаты компенсаций — 2,4 миллиона рублей — будут выделены из резервного фонда правительства Бурятии и перечислены на счета пострадавших в банках.

По данным Минздрава Бурятии, по состоянию на утро 22 января трое детей и преподаватель находятся в удовлетворительном состоянии, одна 13-летняя девочка — в крайне тяжёлом, а другая — в тяжёлом. Специалисты из Санкт-Петербурга сделали ей операцию по реконструкции пальца руки. Состояние нападавшего 15-летнего подростка средней тяжести, он тоже перенёс операцию.

Напомним, 19 января молодой человек напал на учеников седьмого класса с «коктейлем Молотова» и топором. Он бросил зажигательную смесь в классную комнату, а затем начал наносить удары топором по детям, которые пытались убежать из помещения. В классе начался пожар. Были эвакуированы около 500 человек.

Нападавший попытался покончить с собой. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более детей. Пострадавшая при нападении учительница сказала, что подросток мог совершить атаку из-за выставленной ему ранее плохой оценки.

В школе 22 января возобновились занятия. Директор школы Сергей Разуваев сообщил, что на уроки пришли около 80% школьников.