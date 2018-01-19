После нападения на школу в Улан-Удэ возбуждено дело о покушении на убийство

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершённого в отношении малолетних, после нападения на школу в Улан-Удэ, в результате которого сегодня утром пострадали четыре человека, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Отмечается, что подозреваемый в нападении подросток задержан. По предварительным данным, ученик девятого класса с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджёг учебное помещение. Причины нападения пока не установлены. Среди пострадавших — трое учеников и учительница.