После жалоб жителей «Тагилдорстрой» залатал ямы на дороге, которая годами не ремонтировалась (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратился тагильчанин, обеспокоенный состоянием дорог в районе Малой Кушвы. Как рассказал мужчина, асфальт около дома № 3 на Невьянском переулке и дома № 44 на улице Садовой находится в плачевном состоянии: дорога разбита, есть большие ямы, которые доставляют проблемы водителям.

«Эту дорогу когда-нибудь отремонтируют? Она годами разбита, никто ничего не делает, яма на яме. Мне кажется, всем жителям уже надоело так ездить — всё как после ядерной войны», — рассказал местный житель.

Редакция АН «Между строк» обратилась с запросом в администрацию Нижнего Тагила. Сегодня из мэрии пришёл ответ, что «Тагилдорстрой» начал ямочный ремонт на этом участке.