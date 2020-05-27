После лечения от коронавируса семья из Нижнего Тагила рассказала о странном расселении в больницах и жалости к врачам

Страх заразить близких новой инфекцией COVID-19 или заболеть самому пережила целая семья. После выписки родственники согласились встретиться на улице и побеседовать с журналистом АН «Между строк» (конечно, с соблюдением дистанции).

Кристину (имя изменено), её пятилетнего сына, брата и маму увезли с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в разные медучреждения в начале мая. При этом у самой Кристины с ребёнком никаких симптомов COVID-19 выявлено не было. По словам тагильчанки, началось всё с мамы, которая работает в управляющей компании.

«У мамы с братом первый анализ показал положительный результат. Заболела мама, ей за 50 уже. Мы вызвали скорую, когда у неё поднялась температура. Медики увезли её на Вагонку, там у неё взяли для анализа кровь и проверили лёгкие. Лёгкие оказались чистыми, поэтому маму сначала отпустили домой. Она неделю дома с температурой лежала-лежала, ей становилось только хуже. И уже через неделю мы снова вызвали скорую. Тогда оказалось, что у неё уже двухстороння пневмония», — рассказывает Кристина.

Маму Кристины увезли в ЦГБ № 1 на Вагонку, там ей ставили капельницы и делали уколы. Здесь женщине сделали тест на COVID-19, и после положительного результата всех контактировавших определили под наблюдение, проверили на наличие коронавируса. Родственников больной увезли в инфекционную больницу.

«Очень быстро приехали за братом и за мной с сыном, — говорит Кристина. — Мы вообще живём в разных местах (он с мамой), но за нами, за контактниками, почему-то приехала одна скорая. Сначала нас вместе увезли, а потом ещё два дня держали в одной палате в инфекционной больнице, ждали, пока анализы придут. Я очень боялась за здоровье своего сына, кипиш там подняла, потому что даже обычная вирусная пневмония заразная. Мне сказали: “Так вы держите ребёнка возле себя, чтобы он к дяде не подходил”. Но это же ребёнок, я отвернусь или в туалет уйду — он уже возле него. Просила переселить нас в другую палату, на что мне ответили, что если брат точно заразен, то за два дня я от него всё равно уже подцепила коронавирус. Такое отношение было просто отвратительным. Всех контактных размещали на одном этаже. Тех, у кого подтверждался коронавирус, спускали вниз. При этом у нас была одна микроволновка, один холодильник. Я ими пользовалась, а потом шла к своему ребёнку. Беспредел какой-то. Кормили нас там нормально. Еда всегда была упакована, её в больницу привозили, она там не готовилась. Но опять же, непонятно, хорошо ли обрабатывались те же столовые приборы. Сначала ими одни пользовались, потом другие».

Кристину с сыном, её брата и маму продержали в медучреждениях две недели и выписали. Все итоговые анализы показали, что тагильчане сейчас не болеют коронавирусом и не несут риск заражения для других. На этой неделе они смогли вернуться в свои квартиры. Женщина до сих пор не понимает, переболели ли её родные новой коронавирусной инфекцией или нет, потому что в больничном листе у мамы написан другой диагноз.

«Я после всего этого только убедилась в том, что никакого коронавируса нет, это всё враньё. Я так считаю. Просто людей сбагривают в больницы, типа у них коронавирус. У меня первый анализ на COVID-19 сразу дал отрицательный результат. Но мне врачи сказали, что они не отталкиваются от результатов первого и даже второго теста. Ну да, действительно. Первый отрицательный, нужно с братом вместе меня в палате подержать, может, потом второй тест и положительный результат даст. А мама? Как это вообще возможно — вылечить даже обычную двухстороннюю пневмонию за две недели?!» — возмущается Кристина.

После выписки женщина с сыном продолжают соблюдать режим самоизоляции и сидят дома. В то же время её мама уже сегодня собирается выйти на работу.

«У меня перед выпиской мазок взяли, анализы все, сказали, что я “чистая”, — рассказывает мама Кристины. — В больничном листе написали “двухстороння пневмония” (показывает больничный лист. — Прим. ред.). Я говорю им: “Слышала, что карантин теперь нужно соблюдать?” А они мне: “Зачем карантин, вы здоровы, мы вас вылечили, идите работать”. Врачи в больнице на Вагонке со мной очень хорошо обращались. Все вежливые, хорошие, внимательные. И кормили хорошо. Лежало нас там всего 52 человека, пока я там была. Очень жаль врачей, которые там работали с нами. Бедные, все в халатах, масках, очках. Лицо закрыто, а вены нужно найти, это очень неудобно. И дышать тяжело».

Тагильчане пытались узнать у соседей, которых, как контактников, тоже увезли в разные медучреждения, был ли у них выявлен коронавирус. Но все отказываются говорить на эту тему.

Напомним, сегодня «ожила» карта распространения коронавируса в Свердловской области, которая не функционировала два дня. Согласно обновлённой карте Роспотребнадзора, в Нижнем Тагиле уже 153 заражённых коронавирусом. По данным оперштаба на вчерашний день, в городе 119 случаев COVID-19.

UPD: Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков заявил: "Каждый человек имеет право на своё мнение, не будем его переубеждать. Есть научно доказанные факты, не оспариваемые всем мировым медицинским сообществом". Добавим, что мнение о том, что короновируса не существует, выраженное героиней публикации, является частной точкой зрения, и редакция её не разделяет.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».