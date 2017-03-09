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10 Мар 2017 14:55 | Метки: Новости

Помощник Кадырова подтвердил факт покушения на главу Чечни

Помощник главы Чечни Даниил Мартынов подтвердил факт покушения на Рамзана Кадырова, которое готовилось весной прошлого года в Беное. Об этом пишет РБК.

По версии Мартынова, к покушению причастны выходцы из-за рубежа. «Новая газета» писала о связи с покушением Исы Ямадаева.

«Тот факт, что покушение было неудачным, как раз и говорит о том, что все службы сработали максимально слаженно. Это подтверждает эффективность наших методик и систем организации охраны правопорядка и предупреждения угроз», — подчеркнул Мартынов.

По его словам, в республике «все понимают, особенно службы безопасности и общесиловые подразделения, что Рамзан Ахматович для них — это всё».

«Тут никто не работает за деньги. Особенно силовики очень идейные. И как такового усиления мер безопасности не было после этого», — рассказал Мартынов.

Напомним, о подготовке покушения на Кадырова 3 октября сообщила «Новая газета». По данным издания, в начале лета прошлого года в резиденции главы Чечни в селе Беной Ножай-Юртовского района, где должен был остановиться Кадыров, была обнаружена взрывчатка, а у участников несостоявшегося теракта позднее изъяли целый арсенал оружия.

В конце января 2017 года «Новая» опубликовала очередные подробности о покушении. Организатором назывался чеченский политик и бизнесмен Иса Ямадаев — представитель влиятельной семьи из тейпа Беной. Об этом издание заявило со ссылкой на рапорт начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Чечне подполковника Тимура Межидова. Также сообщалось, что покушение планировалось на весну прошлого года, тогда же Ямадаев покинул Россию. Сейчас он может находиться в Дубае, писала «Новая газета».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: interpretermag.com

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