Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в нападении с ножом на женщину

Нижнетагильские полицейские задержали мужчину, который подозревается в нанесении ножевого ранения 33-летней женщине. Им оказался 50-летний сожитель потерпевшей, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», причиной конфликта стала ревность. Сожители расстались больше двух месяцев назад, и женщина поменяла место жительства. Но мужчина разыскал её и угрожал убийством. В этот же день потерпевшая написала заявление в полицию, а позже бывший подкараулил её на остановке общественного транспорта, нанёс ножевое ранение, после чего скрылся на автомобиле.

«Эта семья знакома инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. В настоящее время двое их несовершеннолетних детей помещены в государственные учреждения после того, как мать, уже после ухода от сожителя, оставила их на некоторое время отцу, а тот не исполнял свои родительские обязанности должным образом. Сотрудники полиции привлекли его к административной ответственности. Органы опеки объяснили матери, что изъятие детей из семьи — мера временная, пока женщина не трудоустроится и не приведёт свою жизнь в порядок», — пояснили в полиции.

Напомним, инцидент произошёл накануне днём на остановке в районе ДК железнодорожников имени Гагарина. Женщина, обнаруженная очевидцем в луже крови, была госпитализирована в ЦГБ № 4. Сейчас её состояние оценивается как стабильно тяжёлое. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый находится в СИЗО. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.