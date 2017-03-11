Полиция Нижнего Тагила задержала грабителя пенсионерки. «Он только сегодня вышел на свободу»

Сотрудники полиции ОП № 19 задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку 29-летнего жителя Тагилстроевского района. По версии правоохранительных органов, злоумышленник проследовал за женщиной в подъезд дома на улице Шевченко и, угрожая ножом, похитил у неё дешёвый сотовый телефон и 100 рублей.

Женщина запомнила преступника и смогла описать его полицейским, кроме того, потерпевшая вспомнила, что видела мужчину в этом доме несколько лет назад. При поквартирном обходе удалось выяснить, к кому приходил злоумышленник, и установить его личность.

«Сыщики уголовного розыска начали проверять адреса, где мог появиться подозреваемый. Его задержали у своего дома по улице Металлургов в сильном алкогольном опьянении и доставили в отдел полиции. Пенсионерка тут же опознала в нём нападавшего. У подозреваемого при личном досмотре полицейские обнаружили похищенный телефон. Также выяснилось, что задержанный в этот же день в 12.00 освободился из исправительной колонии 51, где отбывал наказание за совершение грабежа», – говорят в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Агентство новостей «Между строк»