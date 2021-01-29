«Полицейские рекомендовали сидеть дома». В Нижнем Тагиле полиция опрашивает сторонников Навального перед «прогулкой» 31 января

Сотрудники полиции Нижнего Тагила сегодня опросили тагильчанина Андрея Антропова, который в 2018 году организовывал в городе согласованные митинги в поддержку Алексея Навального. Правоохранители пришли днём в квартиру Антропова и попросили проехать с ними в отдел полиции на Островского, 7.

«Я ещё ничего не сделал, а меня уже опрашивает полиция. Правовой статус они определили как профилактическую беседу. Видимо, какие-то базы у них есть, я не знаю. Меня спрашивали о каких-то лицах, о которых я что-то слышал раньше, когда-то общался. Естественно, полицейские предупредительно-угрожающе рекомендовали не выходить на улицу. Я считаю, что про это важно рассказывать людям и давать максимальную огласку», — рассказал экс-активист журналисту АН «Между строк».

По словам Антропова, правоохранители вели себя уважительно, спокойно дали одеться и подождали в машине. Нарушений с их стороны он не заметил.

«Я не участвовал в акции 23 января и выходить на улицу 31 января не планировал, но сейчас, учитывая акцентированное внимание уголовного розыска ко мне — и не только ко мне, как я понимаю, — я уже думаю прийти и хотя бы посмотреть, что там будет. Тем более мне так подробно всё рассказали в полиции: сообщили дату, время и место, где собираются люди. Так и хотелось спросить: вы меня агитируете пойти, что ли?» — шутит Антропов.

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