Полицейские линейного отдела МВД на станции Нижний Тагил предотвратили трагедию на железнодорожных путях

Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил задержаны семеро детей в возрасте от 9 до 11 лет, которые катались со снежных горок вблизи железной дороги. Подростков заметил машинист снегоуборочной машины в районе Верхней Салды и передал информацию в правоохранительные органы.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Малолетние нарушители были обнаружены и задержаны. Подростки рассказали полицейским, что увидели, как снегоуборочная техника очищает железнодорожные пути, и решили использовать снежные отвалы, чтобы покататься», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В отношении пяти законных представителей подростков сотрудниками ПДН за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию были составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ. С родителями и детьми была проведена разъяснительная беседа об опасности игр вблизи железнодорожных путей.