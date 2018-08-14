Полицейские Каменска-Уральского задержали подозреваемого в убийстве двух посетителей магазина

Сотрудники уголовного розыска Каменска-Уральского задержали подозреваемого в убийстве двух клиентов магазина «Пятёрочка» вечером 12 августа. Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, им оказался 32-летний местный житель. В настоящее время он взят под стражу, с ним проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

«Его уже опознала женщина-продавец торговой точки, где произошло ЧП. Гражданин и ранее был не в ладах с законом, имеет судимости за незаконный оборот оружия, грабёж и хулиганство. В последний раз из мест лишения свободы освободился в 2007 году, срок отбывал за тяжкое преступление в ИК-62 города Ивдель. До этого фигурант громкого дела проходил курс лечения в психиатрической больнице. Точный мотив совершённых им зверских поступков сейчас выясняют полицейские совместно с нашими коллегами из регионального Следственного комитета, но главная версия носит бытовой характер. Сыщики обнаружили и изъяли орудие преступления — нож и другие вещдоки. По адресу, где проживает подозреваемый, идёт обыск», — прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц».