Под Нижним Тагилом семиклассники разгромили сельское кладбище

Тагильские полицейские задержали школьников, которые устроили погром на кладбище в селе Покровском (Пригородный район). Повреждённые надгробия накануне днём обнаружил смотритель кладбища — подростки испортили 41 памятник. Установить личности школьников помогли местные жители, хулиганы были задержаны по полученным от них приметам.

«Вандалами оказались трое подростков-семиклассников из местной общеобразовательной школы — два Александра и Кирилл. Их доставили в райотдел для опроса в присутствии законных представителей», — рассказал АН «Между строк» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В ведомстве отметили, что подростки испортили памятники «из баловства».

«В беседе с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних подростки признались, что 5 марта после школы возвращались домой и завернули на территорию кладбища, где хотели найти конфеты. Там они разбаловались и случайно уронили один из крестов, установленных на могилах. После этого подростки стали пинать надгробные памятники и ронять их», — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Школьники будут поставлены на профилактический учёт. Также в ОВД решается вопрос о привлечении родителей юношей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по их воспитанию.

«Очевидно, что данное ЧП произошло по причине недостаточного внимания к детям в плане воспитательного процесса как со стороны педагогов школы, так и родителей. Подростки воспитываются в полных многодетных семьях, ранее в поле зрения полиции не попадали. Родственники усопших людей, на чьих могилах поглумились задержанные, имеют право обращаться в суд с исковыми заявлениями для возмещения причинённого ущерба», — добавил полковник Горелых.

Сейчас сотрудники отделения полиции № 21 устанавливают все обстоятельства произошедшего.