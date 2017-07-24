Под Нижним Тагилом разбился байкер

Накануне ночью под Нижним Тагилом в районе коллективного сада № 13 в ДТП с мотоциклом пострадал 30-летний Дмитрий А. Как рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД, мужчина на мотоцикле «Урал» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. С тяжёлой травмой позвоночника мотоциклист был госпитализирован в ЦГБ № 1. В Госавтоинспекции уточняют, что пострадавший не имел водительского удостоверения.

По информации АН «Между строк», мужчина уже прооперирован и находится под наблюдением медиков.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила