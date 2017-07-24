Сегодня: Вт, 25 Июля, 2017 | USD 59.82 руб. 0.18   EUR 69.7 руб. 0.7   | 20 °C
25 Июл 2017 16:34 | Метки: Новости Нижнего Тагила, происшествия

Под Нижним Тагилом разбился байкер

Накануне ночью под Нижним Тагилом в районе коллективного сада № 13 в ДТП с мотоциклом пострадал 30-летний Дмитрий А. Как рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД, мужчина на мотоцикле «Урал» не справился с управлением и допустил съезд в кювет. С тяжёлой травмой позвоночника мотоциклист был госпитализирован в ЦГБ № 1. В Госавтоинспекции уточняют, что пострадавший не имел водительского удостоверения.  

По информации АН «Между строк», мужчина уже прооперирован и находится под наблюдением медиков.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Под Нижним Тагилом разбился байкер

Рекомендуемые новости:

64x64
24.Июл.17 13:39 | Комментарии: 0

СК закрыл уголовное дело за экстремизм в отношении главреда АН «Между строк»

64x64
22.Июл.17 09:01 | Комментарии: 0

О дне рождения города

64x64
21.Июл.17 18:02 | Комментарии: 0

Экспансия УВЗ, политические интриги и угрозы убийством. Чем нам запомнилась Нижнетагильская гордума шестого созыва

Лента новостей

Мединский пообещал отучить режиссёров от «веселья» Мединский пообещал отучить режиссёров от «веселья»
25.07.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле будут судить хирурга, после операции которого погиб хоккеист «Спутника» Сергей Симонов В Нижнем Тагиле будут судить хирурга, после операции которого погиб хоккеист «Спутника» Сергей Симонов
25.07.2017 | Комментарии: 0
Пострадавший в аварии Андрей Галахов не сможет принять участие в выборах. «Единая Россия» и УВЗ будут вынуждены поддержать известного самовыдвиженца Пострадавший в аварии Андрей Галахов не сможет принять участие в выборах. «Единая Россия» и УВЗ будут вынуждены поддержать известного самовыдвиженца
25.07.2017 | Комментарии: 0
Под Нижним Тагилом разбился байкер Под Нижним Тагилом разбился байкер
25.07.2017 | Комментарии: 0
До конца октября закрывается движение по нескольким улицам Нижнего Тагила До конца октября закрывается движение по нескольким улицам Нижнего Тагила
25.07.2017 | Комментарии: 0
ЕВРАЗ направил на поддержку молодых учёных Свердловской области более 14 миллионов рублей ЕВРАЗ направил на поддержку молодых учёных Свердловской области более 14 миллионов рублей
25.07.2017 | Комментарии: 0
Счётная палата выявила неэффективное использование ФСИН 15 млрд рублей Счётная палата выявила неэффективное использование ФСИН 15 млрд рублей
25.07.2017 | Комментарии: 0
Совфед попросил Путина ввести санкции против Польши Совфед попросил Путина ввести санкции против Польши
25.07.2017 | Комментарии: 0
Суд отказался наказывать Бабченко за пост про гибель Ту-154 Минобороны Суд отказался наказывать Бабченко за пост про гибель Ту-154 Минобороны
25.07.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле к реальному сроку приговорили продавцов медтехники пенсионерам В Нижнем Тагиле к реальному сроку приговорили продавцов медтехники пенсионерам
25.07.2017 | Комментарии: 0

Главное о «скучных дебатах» Навального и Стрелкова (ВИДЕО)

Навальный вслед за Ройзманом призвал бойкотировать выборы губернатора Свердловской области (ВИДЕО)


Апелляционный суд отказался блокировать PornHub в России по требованию прокуратуры Апелляционный суд отказался блокировать PornHub в России по требованию прокуратуры
25.07.2017 | Комментарии: 0
Минтранс решил исключить верхнюю одежду и телефоны из бесплатной ручной клади Минтранс решил исключить верхнюю одежду и телефоны из бесплатной ручной клади
25.07.2017 | Комментарии: 0
Россию обязали выплатить 6 тысяч евро по делу о жестоком обращении с осуждённым за убийство Немцова Россию обязали выплатить 6 тысяч евро по делу о жестоком обращении с осуждённым за убийство Немцова
25.07.2017 | Комментарии: 0
В выборах мэра и депутатов Нижнего Тагила примут участие 273 человека В выборах мэра и депутатов Нижнего Тагила примут участие 273 человека
25.07.2017 | Комментарии: 0
Генпрокуратура нашла нарушения в работе Корпорации развития Дальнего Востока Генпрокуратура нашла нарушения в работе Корпорации развития Дальнего Востока
25.07.2017 | Комментарии: 0
Банду из Нижнего Тагила задержали после 27 краж аккумуляторов в Верхней Салде Банду из Нижнего Тагила задержали после 27 краж аккумуляторов в Верхней Салде
25.07.2017 | Комментарии: 0
Турмаршрут «Самоцветное кольцо Урала» через Нижний Тагил может получить статус брендового Турмаршрут «Самоцветное кольцо Урала» через Нижний Тагил может получить статус брендового
25.07.2017 | Комментарии: 0
Прокуратура приехала в ИК-5 Нижнего Тагила, где осуждённые потребовали гарем и ослабление режима Прокуратура приехала в ИК-5 Нижнего Тагила, где осуждённые потребовали гарем и ослабление режима
25.07.2017 | Комментарии: 0
ФАС назвала отмену роуминга в двухнедельный срок выполнимой ФАС назвала отмену роуминга в двухнедельный срок выполнимой
25.07.2017 | Комментарии: 0
На главу ВЦИОМ подали в суд за рассуждения на «Дожде» о «2% дерьма» На главу ВЦИОМ подали в суд за рассуждения на «Дожде» о «2% дерьма»
25.07.2017 | Комментарии: 0
СМИ узнали о задержании в Чечне людей за переговоры в мессенджерах СМИ узнали о задержании в Чечне людей за переговоры в мессенджерах
25.07.2017 | Комментарии: 0
В Швейцарии преступник напал на людей с бензопилой В Швейцарии преступник напал на людей с бензопилой
24.07.2017 | Комментарии: 0
РБК объяснило отказ в публикации расследования о «тайной тюрьме» ФСБ РБК объяснило отказ в публикации расследования о «тайной тюрьме» ФСБ
24.07.2017 | Комментарии: 0
Индекс ОПОРЫ RSBI: деловая активность малого и среднего бизнеса приблизилась к докризисному уровню Индекс ОПОРЫ RSBI: деловая активность малого и среднего бизнеса приблизилась к докризисному уровню
24.07.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле бывший боец ОМОН подозревается в наркоторговле В Нижнем Тагиле бывший боец ОМОН подозревается в наркоторговле
24.07.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости