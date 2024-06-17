Под Нижним Тагилом пьяный мотоциклист без прав устроил ДТП, в котором пострадали его жена и ребёнок

Под Нижним Тагилом в селе Большая Лая пьяный мотоциклист без прав не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП пострадали его жена и четырёхлетняя дочь. Как сообщает ГИБДД Свердловской области, авария произошла 15 июня около 20:30, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«‎По предварительным данным установлено, что 37-летний мужчина, управляя мотоциклом “Урал”, не зарегистрированным в установленном законом порядке, двигаясь по улице Новоалександровской в селе Большая Лая, у дома № 66а не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали пассажиры мотоцикла, 45-летняя жена водителя и его четырёхлетняя дочь, которые с различными травмами доставлены в лечебные учреждения»‎, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тагильчанин рассказал инспекторам, что вместе с семьёй возвращался домой с купания, однако при повороте налево потерял управление. В момент аварии водитель и пассажиры мотошлемы не использовали. Ребёнок сидел спереди на бензобаке мотоцикла.

Результат освидетельствования показал, что мужчина был пьян. Своё состояние он не отрицал, подтвердив, что употреблял спиртные напитки. Помимо этого, установлено, что тагильчанин не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории.

В отношении водителя инспекторы ДПС составили материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишённым права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч. 2 ст. 264 УК РФ, так как мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение, не имея на это права, а также был лишён права управления транспортом.

На месте ДТП сотрудники ДПС провели необходимые процессуальные действия, по данному факту проводится проверка. Материалы направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка.