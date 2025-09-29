Под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции расследуют смертельное ДТП, произошедшее 28 сентября около 11:40 на 3-м километре дороги «деревня Северная — деревня Никитино» в Верхнесалдинском районе.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь со стороны деревни Северная в направлении Никитино, выбрал скорость, не соответствующую условиям дороги. На повороте он не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля в кювет.

В результате аварии 66-летний пассажир скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи. Водитель и второй пассажир, мужчины 1983 и 1975 годов рождения, были госпитализированы в больницу Нижнего Тагила для оказания медицинской помощи и проверки на состояние опьянения.

По факту ДТП начато расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и учитывать дорожные и погодные условия.