Под Екатеринбургом в жилом доме произошёл взрыв бытового газа

Накануне вечером в посёлке Садовом под Екатеринбургом произошёл взрыв бытового газа на пятом этаже многоквартирного жилого дома. Из горящего здания было эвакуировано 40 человек, из них восемь детей. Установлено, что хозяином квартиры, где произошло возгорание, является местный житель 1985 года рождения. В результате взрывной волны в жилище выбило стёкла в окнах, хозяин квартиры получил ожоги 3-й степени и был экстренно доставлен в ожоговый центр 40-й ГКБ, где сейчас ему оказывают необходимую помощь.

«По предварительной информации специалистов правоохранительных органов, работающих на месте происшествия в квартире, где был пожар, произошёл взрыв газа. В результате обследования внутри квартиры была обнаружена трещина наружной панели дома», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Оперативная группа МЧС и специалисты следственных органов продолжают работу на месте ЧП.