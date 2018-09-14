«Почувствовала в комнате ужасную вонь». В Нижнем Тагиле зафиксирован выброс сероводорода, превышающий ПДК более чем в 5 раз 

Выброс сероводорода, превышающий предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 5,2 раза, был зафиксирован в Нижнем Тагиле накануне, сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Как рассказали АН «Между строк» в екатеринбургском Центре экологического контроля и мониторинга, аналогичный выброс произошёл днём ранее, 12 сентября. Экологи отмечают, что оба раза были отмечены автоматическими станциями контроля за загрязнением атмосферного воздуха, расположенными на улице Бирюзовой в посёлке Северный.

«Я проснулась в четыре утра оттого, что мне было очень трудно дышать, жгло горло, и почувствовала в комнате ужасную вонь. У меня была открыта балконная дверь. Выйдя на балкон, поняла, что это отвратительное амбре пробралось в мою комнату именно с улицы. Позже я так и не смогла уснуть, весь день мне было плохо. На следующие сутки мне тоже хреновенько, у меня ужасно болела голова. Воняет на улице до сих пор отвратно, хоть и не так сильно уже», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Евгения.