Плюсовые температуры ждут жителей Нижнего Тагила на этой неделе

На этой неделе в Нижний Тагил придёт долгожданная весна. Температура воздуха днём будет повышаться до +5 градусов. Также в течение недели синоптики обещают снег и дожди.

Сегодня, 22 марта, днём воздух прогреется до 0 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –6 градусов. С 23 по 25 марта дневная температура не будет превышать +3 градусов, ночная опустится до –4 градусов. К выходным, по прогнозам Уральского гидрометцентра, потеплеет до +5 градусов днём, могут пройти небольшие дожди.

Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью от 2 до 5 метров в секунду.