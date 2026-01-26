Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков посетил ЕВРАЗ НТМК 

В конце прошлой недели первый заместитель губернатора Свердловской области – министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков посетил ЕВРАЗ НТМК. Вместе с вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым он побывал в доменном и конвертерном цехах.

Как сообщает пресс-служба комбината, Алексей Шмыков осмотрел домну № 7, которая вместе с домной № 6 образует самый экологически чистый доменный комплекс в России.

Напомним, ЕВРАЗ завершил модернизацию этого цеха в 2020 году. На обновление печей было направлено около 3 млрд руб. На современных агрегатах для производства чугуна установлены мощные системы аспирации, обеспечивающие очистку воздуха. Домны потребляют меньше кокса, что снижает выбросы углекислого газа. В конвертерном цехе гости наблюдали за выплавкой стали и производством непрерывной литой заготовки на МНЛЗ-4.

«ЕВРАЗ НТМК – системообразующее предприятие региона. Несмотря на непростые экономические условия, здесь продолжают внедрять передовые технологии, повышать производительность труда и инвестировать значительные средства в экологическую безопасность. Важно отметить работу ЕВРАЗ НТМК в рамках федерального проекта “Чистый воздух”. Компания уже на протяжении нескольких лет снижает собственные выбросы, автоматизирует их контроль. ЕВРАЗ являет собой пример эффективного решения экологических задач и открытости работы в этом направлении для других предприятий Свердловской области», -– отметил Алексей Шмыков.

Участники визита обсудили работу высокотехнологичного оборудования, вопросы обеспечения промышленной безопасности и экологической ответственности. Руководство комбината представило информацию о текущих производственных показателях и ходе реализации программы обновления основных фондов.

«Сегодня мы показали, какой должна быть современная металлургия: цифровой, безопасной и экологичной. Это результат многомиллиардных инвестиций, компетенций наших инженеров и ежедневного труда всего коллектива. Каждый этап модернизации — это шаг в лучшее будущее, которое мы строим уже сегодня», — подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.