Пенсионерку из Нижнего Тагила дважды обманули мошенники, похитив 3 млн рублей

В Нижнем Тагиле 67-летняя жительница Ленинского района стала жертвой мошенников, отправив им 3 млн рублей. В полиции женщина рассказала о звонке неизвестного, который представился «начальником ФСБ из Екатеринбурга». Мужчина сообщил, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на имя некоего Тимофеева на распоряжение денежными средствами. Пенсионерка заявила, что не оформляла никаких доверенностей, тогда псевдосиловик заверил, что её проблема будет решена, для этого с ней свяжется представитель Центробанка. Он, в свою очередь, рекомендовал пенсионерке срочно снять со счетов все деньги и перевести их на «безопасный счёт Центробанка». В итоге пожилая женщина в беседе сама рассказала, в каком банке у неё лежат сбережения в размере 1 млн рублей.

Сначала лжесотрудник финансовой организации отправил пенсионерку в банк в центре города, чтобы снять все деньги, потом она должна была приехать к банкомату на улице Металлургов. Там женщина перевела на указанную ей банковскую карту порядка 500 тысяч рублей, более банкомат не принял, о чём она тут же отчиталась «специалисту». Тот отправил её домой ждать звонка с новыми указаниями. Позже женщине сообщили, что оставшиеся деньги нужно будет передать курьеру. Встречу назначили в Комсомольском сквере у фонтана. Женщину убедили, что на месте к ней подойдёт человек и назовёт пароль «рояль». В назначенное время подошёл худощавый высокий мужчина 30 лет в чёрной куртке и чёрной шапке и назвал кодовое слово. Ему пенсионерка передала подготовленный пакет, но только дома она засомневалась в правильности своих действий и позвонила в полицию.

Сотрудники полиции взяли объяснения с потерпевшей. Ранее участковый рассказывал женщине о действиях мошенников, в этот раз ей вновь напомнили, на какие уловки идут злоумышленники, чтобы завладеть деньгами. Спустя два дня женщина снова пришла в отдел полиции, признавшись, что отдала мошенникам 1 млн 300 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что и на этот раз она разговаривала с «сотрудником Центробанка», который сообщил, что её счета после проверки заблокированы и нужно задекларировать имеющиеся наличные средства.

По словам пенсионерки, она призналась, что дома у неё хранятся деньги от продажи сада. Несмотря на позднее время, «работник банка» вызвал пенсионерке такси и отправил её в отделение. Там у банкомата женщина установила в телефон приложение, в котором привязала неизвестную банковскую карту, на которую и перевела часть суммы, остаток она перевела через банкомат другого банка. Оставшиеся наличные средства и имеющиеся банковские карты на следующий день она передала курьеру, который приехал прямо к дому. Позже пенсионерка получила СМС-оповещения о снятии денежных средств с её банковской и кредитной карт. Это и заставило её вновь обратиться в полицию.

Просматривая средство связи потерпевшей, оперативные сотрудники обнаружили, что телефон, с которого звонил «сотрудник Центробанка», принадлежит государству Камбоджа. Оказалось, что пенсионерка во время разговора с неизвестным тоже отметила этот факт и задала вопрос звонившему лжефинансисту, а он ей объяснил, что всегда использует различные шифры для секретности.

В следственном подразделении МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Оперативники устанавливают личности курьеров, которые стали пособниками во время мошенничества.