Педагоги Нижнего Тагила обсудили программы профориентации дошкольников

Сегодня в Нижнем Тагиле прошёл педагогический форум «Ранняя профориентация: перспективы развития». На нём педагоги тагильских школ, воспитатели детских садов и руководители сузов обсудили первые итоги масштабного городского проекта «Лаборатория профессий. Дошкольник».

Проект «Лаборатория профессий. Дошкольник» стартовал в детских садах Нижнего Тагила в сентябре 2015 года. Программа по ранней профориентации была придумана тагильскими педагогами. Идею оценили коллеги из других регионов, сейчас подобные проекты реализуются в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

По словам главного специалиста управления образования Татьяны Мезениной, на первом этапе нужно было подготовить к профориентационной работе самих воспитателей. Важно было понимать, как рассказать дошколятам о разных профессиях так, чтобы эта информация была понятной и интересной.

«Многие годы мы говорили о профориентации детей, понимали, что что-то делаем не так, но никто не мог ничего придумать. Сегодня с уверенностью можно сказать: за четыре года существования проекта мы осмыслили, что надо делать. Мы поняли, что среда детского сада не позволяет нам проводить эту работу. Поэтому в группах появились центры творческой активности, где дети познают сами разные профессии посредством игры. И сегодня от этого проекта получают удовольствие педагоги, родители и, самое главное, дети», — считает начальник управления образования города Татьяна Удинцева.

За четыре года в детсадовских группах появились специально оборудованные уголки, в которых детей обучают робототехнике, моделированию с использованием 3D-карандаша. Оборудование дошкольные учреждения закупают на средства грантов и социальных партнёров — городских предприятий.

Также тагильские детсадовцы побывали в учебных лабораториях городских сузов, в центрах профподготовки кадров на предприятиях. В каждом детсаду педагоги разработали свою программу профориентации. Так, в вагонских садиках упор был сделан на профессии, связанные с танкостроительтсвом, в тагилстроевских — с металлургией.

«Развитие допрофессиональных интересов и способностей дошкольников и младших школьников сегодня необходимый процесс в современном образовании. Это влияет на самореализацию детей в будущем. Хочу отметить, что дети приходят в первый класс с уже сформированным ценностным отношением к собственному труду, труду других людей, развиты познавательные способности, сформирован интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей. Благодаря проекту первоклассники знакомы с профессиями, связанными со спецификой нашего города», — говорит директор школы № 49 Ирина Бусыгина.

За четыре года более 800 семей приняли участие в фотоконкурсе «Калейдоскоп семейных профессий», в рамках которого дети узнавали о том, где трудятся их родители. Малыши приняли участие в разработанной управлением образования профориентационной олимпиаде с вопросами о специфике различных профессий.

По словам педагогов, «Лаборатория профессий» помогает развивать в малышах уважение к рабочим специальностям, к труду. Также проект изменил отношение родителей к вопросам ранней профориентации. Правда, некоторые родители с этими тезисами не согласились.

«Очень странная была в детском саду профориентационная олимпиада, — говорит мама дошкольника Ольга. — Во-первых, неприятным моментом стала необходимость идти распечатывать на цветном принтере все листы олимпиады. На это ушло 200 рублей. Представляете, сколько заработали копировальные салоны, если посчитать всех тагильских дошколят? Ну распечатали, начали отвечать. Перед 6-летним ребёнком узкие вопросы — например, где производятся синтетические смолы. И нужно стрелочкой показать — на "Уралхимпласте". Конечно, я по пути рассказывала подробнее о предприятиях Тагила, но что эта олимпиада дала моему ребёнку? Ну нарисовал он меня за работой. Построил мост. Две фотографии мы ещё отдельно должны были распечатать и вклеить в задания. Что дала ему олимпиада? Ничего. Я заплатила 200 рублей за то, чтобы рассказать самой о предприятиях. Спасибо большое».

Впрочем, создатели олимпиады отмечают, что она как раз и направлена на совместную деятельность родителей с детьми и призвана изменить отношение взрослых к ранней профориентации.

Следующий этап проекта «Лаборатория профессий» будет посвящён изучению профессий будущего. Также на форуме прозвучало предложение развивать профориентационную программу в начальной школе.