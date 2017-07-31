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01 Авг 2017 09:51 | Метки: Новости

«Отряды Путина» заколотили досками вход в штаб Навального в Краснодаре (ВИДЕО)

Представители движения «Отряды Путина» заколотили досками вход в предвыборный штаб Алексея Навального в Краснодаре, сообщает координатор штаба Мирослав Валькович. 

«Мы могли бы открутить доски прямо сейчас, но решили оставить всё как есть: полицию мы уже вызвали, пусть они решают, что с этим делать», — говорится в сообщении, опубликованном на странице краснодарского штаба в соцсети «ВКонтакте».

Координатор штаба Мирослав Валькович опубликовал видео нападения активистов «Отрядов Путина». 

Ранее активисты движения «Отряды Путина», созданного Маратом Динаевым, уже совершали нападение на штаб Навального в Краснодаре. В начале июля они ворвались в помещение, сорвали со стен плакаты и перевернули мебель.

Также в начале июля в штабах Навального в нескольких крупных городах России правоохранительные органы под разными предлогами провели обыски и изъяли агитационные материалы. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Юга.ру»

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