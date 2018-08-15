«Она в скорой помощи». Пропавшая пиарщица «Опоры России» нашлась

Пропавшая в Екатеринбурге пиарщица «Опоры России» Виктория Конюхова нашлась. Об этом сообщил на своей странице в Facebook её знакомый Ярослав Ширшиков, он первым забил тревогу после исчезновения девушки.

«Виктория Конюхова нашлась! Жива. В скорой помощи! Пока никаких подробностей. Выдыхаем, жива! Ура! Большое спасибо всем, кто был небезразличен и принял участие!» — написал Ширшиков.

Подруги журналистки рассказали ЕАН, что Конюхова позвонила им из машины скорой помощи и сообщила, что с ней всё в порядке. Девушка отметила также, что сейчас ей нужно отдохнуть, а подробности она расскажет позже, когда придёт в себя.

Напомним, пресс-секретарь комитета по развитию женского предпринимательства свердловского отделения «Опоры России» Виктория Конюхова пропала после того, как 13 августа вышла из офиса на улице Юмашева покурить. Сумку с ключами и деньгами, а также мобильник она оставила на работе. Друзья девушки утверждали, что она может находиться в состоянии нервного срыва. По их словам, в последнее время у неё было много нагрузки на работе. В поисках журналистки участвовали отряд «Лиза Алерт» и полицейские.