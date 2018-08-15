В Екатеринбурге вышла покурить и пропала без вести пиарщица «Опоры России»

В Екатеринбурге полиция разыскивает 23-летнюю сотрудницу Свердловского отделения общественной организации «Опора России» Викторию Конюхову. Об исчезновении пресс-секретаря комитета по развитию женского предпринимательства сообщил на своей странице в Facebook екатеринбургский гусар Ярослав Ширшиков. Последний раз девушку видели 13 августа, когда она выходила из офиса покурить. При этом при ней не было ни денег, ни документов.

«Дорогие друзья! Бью тревогу. Действительно "Волки!!!" Вчера без вещей, денег и документов из офиса ОПОРА РОССИИ в Екатеринбурге вышла пиарщик "Опоры" Виктория Конюхова. Никаких вестей, дома не появлялась, на связь не выходила, родителям (в разводе, в разных городах) никто ничего не сообщал. Её потеряли друзья и подруги. Ситуация усугубляется тем, что она может находиться в состоянии нервного срыва — тем и вызвана тревога близких. Конюхова Виктория Валентиновна: 25.10.1995 г.р. Друзья и подруги очень волнуются!» — написал Ширшиков (орфография и пунктуация сохранены).

Заявление о пропаже девушки написала её подруга. Знакомые пропавшей утверждают, что журналистка может находиться на грани нервного срыва. «Вечерние ведомости» сообщают, что Викторию Конюхову видели на набережной по улице Юмашева.

Информацию о местонахождении Виктории Конюховой просят сообщать её близким по телефону 8-965-511-40-86.