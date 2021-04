Официант из Нижнего Тагила принял участие в шоу «Музыкальная интуиция»

22-летний Никита Фирсов из Нижнего Тагила стал участником шоу «Музыкальная интуиция» (16+) на телеканале ТНТ. Тагильчанин исполнил песню Адама Ламберта Whataya Want from Me, за что получил приглашение сходить в караоке от блогера и комика Иды Галич.

Никита рассказал, что работает официантом. С детства он занимался вокалом, выступал на сцене ДК им. Окунева на Вагонке. Вместе с десятью другими участниками проекта он спел перед жюри. Певцам Niletto и Елене Темниковой, комикам Нурлану Сабурову, Илье Макарову, Иде Галич и Антону Иванову нужно было угадать, является ли тагильчанин настоящим вокалистом.

Как сообщает отдел промо телеканала ТНТ, Никита привлёк к себе внимание команды Niletto тем, что в своём профайле написал, что во время пения может упасть в обморок. Также Никита признался, что в детстве его дразнили за высокий голос и закрывали в гримёрках.

«Мы буквально с самого момента знакомства с каждым из ребят задавали вопрос напрямую, умеет ли он петь, потому что это очень сложно определить с виду. Лично для меня было страшнее всего выйти на сцену и начать петь, за мной постоянно стоит страх того, что во время выступления что-то может пойти не так. А ещё во время съёмок было дико сложно сдержать смех, когда нас обсуждали судьи, невероятные комики и обаятельные люди. Больше всего мне запомнился момент, когда Ида Галич предложила сходить вместе в караоке», — рассказал после выступления тагильчанин.

Выпуск шоу «Музыкальная интуиция» с Никитой Фирсовым выйдет в эфир 24 апреля в 20:00.