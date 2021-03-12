«Официально Тагиллаг начинается с 1942 года, но эта тема значительно шире». В Нижнем Тагиле хотят построить храм в память о жертвах политических репрессий

Сегодня, 12 марта, в Нижнем Тагиле верующие вспоминают единственного тагильского святого — священномученика Сергия Увицкого. Немногим горожанам знакомо это имя. Между тем в Кирпичном посёлке уже больше 10 лет идут работы по строительству храма в честь покровителя Нижнего Тагила и других Новомучеников и Исповедников Российских, принявших мученическую смерть за веру после Октябрьской революции 1917 года.

Идея создать храм в память о пострадавших от советской власти священнослужителей и других жертв политических репрессий появилась ещё в начале 90-х годов прошлого века. Местом для храма выбрали бывший клуб кирпичного завода на Краснознамённой, 57 — недалеко отсюда в начале XX века находилась Пантелеймоновская часовня.

Сейчас храм Новомучеников и Исповедников Российских выглядит так Сейчас храм Новомучеников и Исповедников Российских выглядит так

С 2012 года созданием новой церкви занимается Скорбященский женский монастырь. Как отмечает заведующая архивным отделом монастыря Вера Чемезова, Кирпичный посёлок является скорбным местом. В 1928 году руководство только что открывшегося кирпичного завода сделало из часовни заводской ларёк. По собранным Верой Чемезовой и другими исследователями истории Кирпичного посёлка данным, в начале Великой Отечественной войны вокруг часовни появились бараки для немецких спецпоселенцев, а в самой Пантелеймоновской часовне располагался карцер.

«Для меня это место открылось, когда я узнала, как была построена ещё до революции Пантелеймоновская часовня. Народ на Урале всегда считал, что храмы — дело господское, и неохотно жертвовал на них, а здесь произошло народное движение: люди сами решили собрать средства и построить часовню. У прихожан была замечательная традиция — каждый год на святого Пантелеймона, 9 августа, ходить крестным ходом от Выйско-Никольского собора. В 1920 году прошёл последний крестный ход, после которого очень многие священники и прихожане пострадали. Среди пострадавших был единственный тагильский святой Сергей Увицкий, которого мы популяризируем», — говорит Вера Чемезова.

Сергей Увицкий входит в число 1784 святых Новомучеников и Исповедников Российских. Он служил в Выйско-Никольской церкви. Когда советская власть начала гонения на православных, священник продолжил призывать прихожан к усиленной молитве. Его арестовали 10 февраля 1930 года, обвинив в антисоветской пропаганде. Сергий Увицкий погиб на строительстве Беломорканала 12 марта 1932 года. В 2006 году он был канонизирован, и сегодня горожане почитают его как покровителя тагильской земли.

7 марта в строящемся храме прошла церковная служба 7 марта в строящемся храме прошла церковная служба 7 марта в строящемся храме прошла церковная служба 7 марта в строящемся храме прошла церковная служба 7 марта в строящемся храме прошла церковная служба

«Официально Тагиллаг начинается с 1942 года, но эта тема значительно шире. На территории Скорбященского женского монастыря с ноября 1920 по июль 1922 года был концлагерь. По последним нашим подсчётам, в нём умерли 268 человек. В 1930-е годы были спецпереселенцы, политические заключённые, которых привозили в Тагил на строительство заводов», — рассказывает Вера Чемезова.

На строительство храма пока собрано около 1 млн 800 тысяч рублей. Большая часть этой суммы была потрачена на укрепление фундамента. Работы идут и внутри помещений: добровольцы убирают мусор, отбивают штукатурку до кирпича. В планах — возведение недостающих стен, строительство пристроя для воскресной школы.

Из-за пандемии коронавируса строительные работы приостановились. Однако службы проводятся раз в месяц. Несмотря на то, что в здании нет света, а комната отапливается печкой-буржуйкой, помолиться сюда приезжает до двух десятков тагильчан из разных районов города. Для многих это личная история.

Работник Скорбященского монастыря Владимир приходит за несколько часов до службы, чтобы развести огонь в печке Работник Скорбященского монастыря Владимир приходит за несколько часов до службы, чтобы развести огонь в печке Работник Скорбященского монастыря Владимир приходит за несколько часов до службы, чтобы развести огонь в печке

«Для людей, которые в 1990-е годы пришли к вере, такие условия не являются необычными. В то время большинство храмов, которые передавали РПЦ, были в подобном состоянии: дыры в крыше, холод, дождь. Для нас тогда это не было важным, мы все были на таком духовном подъёме, что не обращали внимания на сложности. Мне кажется, когда мы молимся о наших небесных родственниках, которые пострадали в годы гонений, мы таким образом становимся причастны к тому, что они переносили», — делится насельница Скорбященского женского монастыря инокиня Сергия.

Инокиня Сергия помогает отцу Алексию подготовить помещение к службе Инокиня Сергия помогает отцу Алексию подготовить помещение к службе Инокиня Сергия помогает отцу Алексию подготовить помещение к службе