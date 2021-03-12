«Официально Тагиллаг начинается с 1942 года, но эта тема значительно шире». В Нижнем Тагиле хотят построить храм в память о жертвах политических репрессий

Сегодня, 12 марта, в Нижнем Тагиле верующие вспоминают единственного тагильского святого — священномученика Сергия Увицкого. Немногим горожанам знакомо это имя. Между тем в Кирпичном посёлке уже больше 10 лет идут работы по строительству храма в честь покровителя Нижнего Тагила и других Новомучеников и Исповедников Российских, принявших мученическую смерть за веру после Октябрьской революции 1917 года.
Идея создать храм в память о пострадавших от советской власти священнослужителей и других жертв политических репрессий появилась ещё в начале 90-х годов прошлого века. Местом для храма выбрали бывший клуб кирпичного завода на Краснознамённой, 57 — недалеко отсюда в начале XX века находилась Пантелеймоновская часовня.
Сейчас храм Новомучеников и Исповедников Российских выглядит так
Сейчас храм Новомучеников и Исповедников Российских выглядит так
С 2012 года созданием новой церкви занимается Скорбященский женский монастырь. Как отмечает заведующая архивным отделом монастыря Вера Чемезова, Кирпичный посёлок является скорбным местом. В 1928 году руководство только что открывшегося кирпичного завода сделало из часовни заводской ларёк. По собранным Верой Чемезовой и другими исследователями истории Кирпичного посёлка данным, в начале Великой Отечественной войны вокруг часовни появились бараки для немецких спецпоселенцев, а в самой Пантелеймоновской часовне располагался карцер.
«Для меня это место открылось, когда я узнала, как была построена ещё до революции Пантелеймоновская часовня. Народ на Урале всегда считал, что храмы — дело господское, и неохотно жертвовал на них, а здесь произошло народное движение: люди сами решили собрать средства и построить часовню. У прихожан была замечательная традиция — каждый год на святого Пантелеймона, 9 августа, ходить крестным ходом от Выйско-Никольского собора. В 1920 году прошёл последний крестный ход, после которого очень многие священники и прихожане пострадали. Среди пострадавших был единственный тагильский святой Сергей Увицкий, которого мы популяризируем», — говорит Вера Чемезова.
Сергей Увицкий входит в число 1784 святых Новомучеников и Исповедников Российских. Он служил в Выйско-Никольской церкви. Когда советская власть начала гонения на православных, священник продолжил призывать прихожан к усиленной молитве. Его арестовали 10 февраля 1930 года, обвинив в антисоветской пропаганде. Сергий Увицкий погиб на строительстве Беломорканала 12 марта 1932 года. В 2006 году он был канонизирован, и сегодня горожане почитают его как покровителя тагильской земли.
7 марта в строящемся храме прошла церковная служба
7 марта в строящемся храме прошла церковная служба
7 марта в строящемся храме прошла церковная служба
7 марта в строящемся храме прошла церковная служба
7 марта в строящемся храме прошла церковная служба
«Официально Тагиллаг начинается с 1942 года, но эта тема значительно шире. На территории Скорбященского женского монастыря с ноября 1920 по июль 1922 года был концлагерь. По последним нашим подсчётам, в нём умерли 268 человек. В 1930-е годы были спецпереселенцы, политические заключённые, которых привозили в Тагил на строительство заводов», — рассказывает Вера Чемезова.
На строительство храма пока собрано около 1 млн 800 тысяч рублей. Большая часть этой суммы была потрачена на укрепление фундамента. Работы идут и внутри помещений: добровольцы убирают мусор, отбивают штукатурку до кирпича. В планах — возведение недостающих стен, строительство пристроя для воскресной школы.
Из-за пандемии коронавируса строительные работы приостановились. Однако службы проводятся раз в месяц. Несмотря на то, что в здании нет света, а комната отапливается печкой-буржуйкой, помолиться сюда приезжает до двух десятков тагильчан из разных районов города. Для многих это личная история.
Работник Скорбященского монастыря Владимир приходит за несколько часов до службы, чтобы развести огонь в печке
Работник Скорбященского монастыря Владимир приходит за несколько часов до службы, чтобы развести огонь в печке
Работник Скорбященского монастыря Владимир приходит за несколько часов до службы, чтобы развести огонь в печке
«Для людей, которые в 1990-е годы пришли к вере, такие условия не являются необычными. В то время большинство храмов, которые передавали РПЦ, были в подобном состоянии: дыры в крыше, холод, дождь. Для нас тогда это не было важным, мы все были на таком духовном подъёме, что не обращали внимания на сложности. Мне кажется, когда мы молимся о наших небесных родственниках, которые пострадали в годы гонений, мы таким образом становимся причастны к тому, что они переносили», — делится насельница Скорбященского женского монастыря инокиня Сергия.
Инокиня Сергия помогает отцу Алексию подготовить помещение к службе
Инокиня Сергия помогает отцу Алексию подготовить помещение к службе
Инокиня Сергия помогает отцу Алексию подготовить помещение к службе
«Тема репрессий в последнее время свёрнута в нашем обществе. Мы гордимся Победой, тем, что у нас город трудовой доблести, но мы не всегда осознаём, что наши заводы, наш город построены на костях несчастных спецпереселенцев. Понятно, что были здесь добровольцы, комсомольцы, но многие невинно погибли на этих стройках. И храм, который мы строим, в первую очередь в память об этих людях», — говорит заведующая архивным отделом Скорбященского женского монастыря Вера Чемезова.