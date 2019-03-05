«Общероссийский народный фронт» озвучил рейтинг регоператоров по обращению с ТКО

Из 230 торгов по выбору региональных операторов по обращению ТКО в регионах в 153 случаях торги проходили с одним участником, со ссылкой на мониторинг экспертов ОНФ пишет Znak.com.

Координатор проекта «За честные закупки» депутат Госдумы Антон Гетта подчеркнул, что конкуренция могла бы привести к снижению цены и, как следствие, к снижению тарифа в платёжках у людей.

«В целом, "мусорная реформа" действительно запущена. В регионах мы имеем на данный момент разные по степени успешности запуска реформы примеры», - отметил он.

Успешной работа регионального оператора признана в Московской области (ООО «Хартия» Игоря Чайки, штат 782 человека, 2,6 млрд рублей доход за предыдущий период), Тамбовской области (ООО «ТСК», штат 1 841 человек, 2,5 млрд рублей доход за предыдущий период), Мурманской области (АО «Управление отходами», штат 428 человек, 1,4 млрд рублей доход за предыдущий период), Пензенской области (ООО «Экопром», штат 231 человек, 1,3 млрд рублей доход за предыдущий период) и Астраханской области (ООО «Чистая среда», штат 46 человек, 118 млн рублей доход за предыдущий период).

В исследовании отмечалось, что некоторые российские регоператоры не обладают достаточным штатом персонала, их уставный капитал находится в пределах минимального, а текущий доход в тысячи раз меньше суммы, которую они выиграли по результатам торгов. В частности, в республике Алтай компания «Экобезопасность» при штате в семь человек, уставном капитале 30 тысяч рублей и текущем доходе в 6 млн рублей получила лот, равный 497 млн рублей, компания «Дагэкосити» из Дагестана с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и штатом до 5 человек выиграла лот в 6,4 млрд рублей. Особое внимание экспертов привлёк регоператор из Карелии - компания, не имеющая дохода, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и одним сотрудником, получила лот в 29 млрд рублей.

«Мы верим в невозможное, в сказки, в то, что и неподготовленный человек может марафон пробежать. Но, когда мы видим, что не было ни опыта, ни на сегодняшний день людей, ни финансовых показателей, очень большие сомнения вызывает способность этой компании выполнить обязательства в полном объёме. Мы очень надеемся, что в том числе губернаторы, приняв аналитику, проведённую Народным фронтом, предпримут все меры, чтобы к следующей дате отчётности у этих компаний появились финансовые показатели и по людям, и по технике и всем необходимым ресурсам для исполнения обязательств для людей в этом регионе», — подчеркнул Гетта.

Доклад ОНФ был направлен президенту Владимиру Путину по итогам кампании по контролю за реализацией реформы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.